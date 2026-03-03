HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một Việt kiều Mỹ chi hàng triệu đô thực hiện ứng dụng, kỳ vọng lọc sạch tin ảo về nhà đất

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐ)- Nền tảng công nghệ Moso cho phép người dùng đăng tin, giao dịch bất động sản miễn phí nên thu hút nhiều người.

Trong bối cảnh nhiều nền tảng công nghệ bất động sản gặp khó khăn, thị trường vừa ghi nhận sự xuất hiện của Moso.vn. Đây là website và ứng dụng giao dịch nhà đất được một Việt kiều Mỹ đầu tư hàng chục triệu USD để phát triển tại Việt Nam.

Đứng sau dự án là ông Thuận Nguyễn, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Công ty TNHH Địa ốc Moso. Ông cho biết quyết định trở về Việt Nam triển khai nền tảng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi tìm mua nhà trong nước.

Theo ông Thuận, hành trình tìm bất động sản tại Việt Nam khiến ông bất ngờ vì tình trạng tin rao thiếu chính xác. "Người mua như lạc giữa ma trận tin ảo, giá không đúng thực tế, vị trí sai lệch - rất khó phân biệt đâu là thông tin thật" - ông nhận xét.

Từ thực tế đó, ông Thuận cho rằng thị trường bất động sản cần một nền tảng ứng dụng công nghệ để nâng cao tính minh bạch. Do đó, Moso được xây dựng theo hướng hệ sinh thái, lấy dữ liệu làm trung tâm, kết nối trực tiếp giữa người mua, người bán và phía môi giới.

Moso có trên website và App

Moso có trên website và App

Theo giới thiệu của Moso, điểm nhấn của nền tảng là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào việc xác thực thông tin đăng tải. Moso đặt ra tiêu chí "nhà thật – giá thật – vị trí thật", nhằm hạn chế tình trạng đăng tin sai lệch.

Người dùng có thể tra cứu địa chỉ bất động sản, giá niêm yết và vị trí hiển thị trực tiếp trên bản đồ. Hệ thống bộ lọc cho phép tìm kiếm theo nhu cầu, ngân sách, pháp lý chỉ với vài thao tác. 

Đại diện doanh nghiệp cho biết nền tảng này còn hướng đến việc kết nối người mua với đội ngũ môi giới có chứng chỉ hành nghề.

Ông Thuận Nguyễn- nhà sáng lập Moso - trao đổi với người dùng về ứng dụng mới

Ông Thuận Nguyễn- nhà sáng lập Moso - trao đổi với người dùng về ứng dụng mới

Moso hiện nhận được sự hỗ trợ về kinh nghiệm và dữ liệu từ Loan Factory – một công ty hỗ trợ vay mua nhà của người Việt tại Mỹ. Theo ông Thuận, việc tham chiếu mô hình minh bạch tại thị trường Mỹ là nền tảng để áp dụng tiêu chuẩn cao hơn cho thị trường trong nước.

Người dùng trải nghiệm Moso trong ngày ra mắt

Người dùng trải nghiệm Moso trong ngày ra mắt

Do cho phép đăng tin và giao dịch miễn phí, nền tảng này nhanh chóng thu hút lượng người dùng đáng kể ngay sau khi ra mắt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của mô hình vẫn cần thời gian kiểm chứng, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản trong nước đang đối mặt nhiều thách thức.

Sự xuất hiện của một nền tảng công nghệ được đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm lựa chọn cho người mua nhà đất, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch trên thị trường bất động sản.

