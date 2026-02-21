HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bức tranh bất động sản 2026: "Điểm nhấn" ở phân khúc nào?

Bài, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Bất động sản năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của những "con sóng" ngắn hạn, mà là giai đoạn thị trường quay về với giá trị thật.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang dần bước qua giai đoạn trầm lắng kéo dài và chuyển sang một chu kỳ vận động mới rõ nét hơn. 

Bất động sản 2026: Tăng trưởng có chọn lọc

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, năm 2026, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ nét hơn, nhưng không theo hướng đồng loạt. Sự phân hóa giữa các phân khúc sẽ ngày càng rõ. 

Với bất động sản nhà ở, đà phục hồi được duy trì khi nguồn cung tiếp tục cải thiện nhờ nhiều dự án đã được tháo gỡ pháp lý và sẵn sàng ra thị trường. Thanh khoản có xu hướng đi lên cùng với sự trở lại của niềm tin. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường vẫn sẽ là các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có mức giá phù hợp và gắn với những khu vực có hạ tầng đồng bộ.

Năm 2026 có thể sẽ là năm của sự chọn lọc cao. Những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi và kết nối trực tiếp với các trục hạ tầng lớn sẽ có lợi thế rõ rệt. Ngược lại, các dự án phát triển ở khu vực hạ tầng chưa hoàn chỉnh hoặc chậm triển khai sẽ khó tạo được thanh khoản.

Về giá bán, xu hướng tăng vẫn hiện hữu do áp lực chi phí đầu vào và kỳ vọng phát triển trong dài hạn. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không dàn trải mà phân hóa theo từng phân khúc và từng khu vực, thay vì tăng nóng trên diện rộng.

Bức tranh bất động sản 2026: "Điểm nhấn" ở phân khúc nào? - Ảnh 1.

Sản phẩm mang lại giá trị thật như căn hộ là một trong những điểm nhất của bất động sản 2026

Theo ông Tạ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Việt Á Land, đánh giá năm 2025 thị trường căn hộ tại TPHCM đã có sự đột phá, tăng rất mạnh, rất nhiêu căn hộ tăng hơn 50-60 và tăng 100% trong 2 năm qua. Năm 2026, các vùng phụ cận như Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai… sẽ là thị trường mới nhà đầu tư sẽ tham gia mua đầu tư. 

Đặc biệt là ở các vị trí có các tuyến giao thông phát triển mạnh, rút ngắn khoảng cách di chuyển, tăng kết nối các tuyến Metro, cao tốc trong tương lai gần sẽ thu hút dòng tiền trong năm 2025.

Bất động sản 2026: Động lực nội tại trong chu kỳ tăng trưởng mới

Trong khi đó, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho rằng trên bình diện quốc tế, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một trung tâm sản xuất chiến lược tại ASEAN, không chỉ nhờ lợi thế chi phí mà còn bởi sự ổn định, khả năng thích ứng và mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp.

Theo đó, năm 2026, bất động sản công nghiệp và nhà ở được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Trong phân khúc công nghiệp, nhu cầu tập trung vào đất khu công nghiệp tại các trung tâm sản xuất trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương và Đồng Nai; cùng với đó là sự phát triển mạnh của nhà xưởng xây sẵn, kho vận hiện đại và các khu logistics gắn với cảng biển, sân bay và hệ thống cao tốc.

Ở phân khúc nhà ở, các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực được đánh giá là động lực tăng trưởng bền vững, bao gồm căn hộ trung cấp, nhà ở giá hợp lý và các dự án khu đô thị vệ tinh dọc theo các hành lang hạ tầng mới. Đây là những phân khúc hưởng lợi trực tiếp từ quá trình đô thị hóa và gia tăng lực lượng lao động tại các trung tâm công nghiệp.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng đặt ra nguy cơ hình thành các "điểm nóng" cục bộ, đặc biệt tại các đô thị lớn nơi giá nhà có xu hướng tăng nhanh hơn thu nhập. Việc kiểm soát rủi ro đòi hỏi sự phối hợp giữa chính sách đất đai minh bạch, mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp, kiểm soát tín dụng và định hướng phát triển ra các khu vực vệ tinh.

Pháp lý khơi thông, thị trường minh bạch

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, điểm khác biệt lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay so với trước nằm ở sự cải thiện đồng thời của nhiều yếu tố cốt lõi. Nguồn cung từng bước được khơi thông, thanh khoản có dấu hiệu phục hồi, còn tâm lý thị trường không còn bị chi phối bởi sự hoài nghi hay chờ đợi kéo dài.

Điều quan trọng hơn là dòng tiền đã thay đổi cách vận động. Nhà đầu tư không còn dễ dàng xuống tiền theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà chuyển sang ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực. Khi các luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản bước vào giai đoạn thực thi, "luật chơi" của thị trường đã trở nên rõ ràng và minh bạch hơn rất nhiều.

Tin liên quan

Ngăn ngừa tín dụng bất động sản tăng nóng

Ngăn ngừa tín dụng bất động sản tăng nóng

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cho vay bất động sản không quá 13% so với mức tăng trưởng cho vay của lĩnh vực này năm trước

Cổ phiếu bất động sản xuống đáy nhiều tháng, một quỹ đầu tư lớn ồ ạt mua vào

(NLĐO)- Sau nhiều tháng điều chỉnh giảm liên tục, NLG, KDH và nhiều cổ phiếu bất động sản khác đang ở vùng giá thấp nhất trong 6 tháng qua

Vì sao một ngân hàng lớn thông báo tạm ngừng cho vay dự án bất động sản?

(NLĐO) – Một ngân hàng thương mại nhà nước vừa thông báo tạm ngưng cho vay mới các dự án bất động sản.

bất động sản thị trường bất động sản khu công nghiệp thị trường căn hộ bất động sản mang giá trị thật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo