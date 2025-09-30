HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mourinho gõ cửa ký ức Chelsea

ĐÔNG LINH

Stamford Bridge sẽ sống lại ký ức vàng son, khi cái tên quen thuộc Jose Mourinho được xướng lên từ băng ghế kỹ thuật

Sự xuất hiện ấy chắc chắn làm khán đài "xanh" xao động. Một nửa khán giả sẽ nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến, như thể chào đón một người con đi xa trở về. Nửa còn lại thì nghiêm khắc hơn, bởi Chelsea hôm nay cần chiến thắng, chứ không phải sự hoài niệm.

Chờ Mourinho chứng tỏ vị thế

Mourinho trở lại nước Anh và số phận tình cờ lại để "người đặc biệt" đối đầu với chính đội bóng đã làm nên danh tiếng của ông (Chelsea sẽ đối đầu Benfica lúc 2 giờ ngày 1-10 trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League 2025 - 2026). Mourinho vẫn giữ thói quen thẳng thắn, không ngần ngại chia sẻ về Chelsea trong buổi họp báo trước trận đấu đồng thời thừa nhận niềm vui khi Benfica không phải chạm trán "sát thủ" Cole Palmer đang nghỉ dưỡng thương.

Với Mourinho, Chelsea từng là "cỗ máy chiến thắng" dưới thời Abramovich, nơi Mourinho, rồi Ancelotti, Conte và Tuchel liên tục gặt hái danh hiệu. Những khoản đầu tư điên rồ, đội hình chắp vá và thiếu triết lý rõ ràng khiến Chelsea đối mặt vô vàn khó khăn suốt thời gian dài.

Mourinho gõ cửa ký ức Chelsea - Ảnh 1.

Mourinho (trái ) và Maresca - quá khứ đối đầu hiện tại ở Stamford Bridge (Ảnh: UEFA)

Mourinho cũng gửi lời khen tới Enzo Maresca, người trực tiếp chỉ đạo Chelsea hiện tại: "Maresca đến và từng bước, bức tranh ghép dần hoàn chỉnh. Conference League cũng là một danh hiệu tuyệt vời để đặt nền móng cho triết lý chiến thắng và Chelsea trở về từ Mỹ mùa hè vừa qua với danh hiệu Club World Cup, trở thành một tập thể gắn kết và có định hướng".

Ở tuổi 62, Mourinho chọn Benfica làm bến đỗ sau những trục trặc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng và 1 trận hòa ở giải VĐQG Bồ Đào Nha giúp "người đặc biệt" nhanh chóng lấy lại cảm hứng nhưng Champions League mới là nơi ông cần khẳng định, bởi từ đây ông từng trở thành huyền thoại khi đưa Porto lên ngôi năm 2004.

Chương mới cho Chelsea?

Benfica dù đang bất bại tại giải quốc nội nhưng lại thua sốc Qarabag trên sân nhà trong trận ra quân vòng bảng Champions League. Chính cú sốc ấy khiến ban lãnh đạo khẩn trương chọn Mourinho - HLV có thừa kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League và đang thất nghiệp. Đội bóng Bồ Đào Nha sở hữu mũi nhọn Vangelis Pavlidis - tiền đạo Hy Lạp đã ghi bàn vào lưới Qarabag và đang đạt hiệu suất ấn tượng với 5 bàn cùng 2 kiến tạo sau chưa đầy 600 phút thi đấu. Hàng thủ được dẫn dắt bởi Nicolas Otamendi còn Dodi Lukebakio là điểm nhấn nơi tuyến giữa.

Trong khi đó, Chelsea lại bước vào trận đấu với phong độ bất ổn: Chỉ một chiến thắng ở 5 trận gần nhất, mà đó cũng chỉ là cuộc lội ngược dòng trước Lincoln City ở League Cup. Việc Levi Colwill và Cole Palmer vắng mặt càng khiến HLV Maresca phải đau đầu. Enzo Maresca mới bước sang mùa giải thứ hai cùng Chelsea nhưng sức ép đã lớn gấp nhiều lần. Trong năm đầu tiên, Maresca được ca ngợi với lối chơi hiện đại, nhấn mạnh khả năng kiểm soát bóng và phát triển từ tuyến dưới. Chelsea có dấu hiệu khởi sắc, đủ để ban lãnh đạo kiên nhẫn.

Lịch sử của Chelsea cũng cho thấy các HLV người Ý thường chỉ tỏa sáng khi mới đến rồi bị nhấn chìm ở mùa kế tiếp. Roberto Di Matteo từng đưa Chelsea lên đỉnh Champions League 2012 nhưng chỉ vài tháng sau đã mất ghế. Maurizio Sarri giành Europa League, song cũng rời London ngay sau đó vì triết lý bóng đá không được chấp nhận. Antonio Conte thậm chí vô địch Premier League mùa đầu tiên nhưng rồi cũng phải ra đi trong sóng gió.

Mẫu số chung: Thành công ban đầu, sau đó là khủng hoảng và chia tay chóng vánh. Maresca hiểu rõ điều ấy và trận đấu gặp Benfica trở thành cột mốc quan trọng. Đối diện ông không chỉ là một đội bóng Bồ Đào Nha giàu truyền thống, mà còn là cái bóng khổng lồ của Mourinho - một nhà chinh phục từng biến Chelsea từ "kẻ thách thức" thành thế lực hàng đầu bóng đá Anh.

Mourinho đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn, từng nếm trải cả hào quang lẫn cay đắng. Với Benfica, ông muốn chứng minh mình chưa hề cũ kỹ. Đêm Stamford Bridge là cơ hội để Mourinho nhắc nhở tất cả rằng thứ bóng đá thực dụng của ông vẫn đủ sức gieo rắc khó khăn cho bất cứ đối thủ nào.

Maresca thì khác, một chiến thắng trước Mourinho sẽ là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất: Chelsea của ông không còn sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ, mà đã sẵn sàng mở ra chương mới sau 2 chiến tích ở UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Nếu thất bại, áp lực sẽ không chỉ đến từ truyền thông mà còn từ chính ban lãnh đạo, vốn nổi tiếng khắc nghiệt và thiếu kiên nhẫn. 

Trên khán đài, người hâm mộ đang chờ đợi màn đấu trí đặc biệt. Mourinho, dù đã nhiều năm xa Chelsea, vẫn mang theo phong cách đặc trưng: Phòng ngự kỷ luật, phản công sắc bén, biết cách khai thác điểm yếu đối thủ. Maresca, ngược lại, đặt niềm tin vào lối chơi kiểm soát, cầm bóng chủ động, pressing tầm cao. Đó là cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại của Chelsea, giữa triết lý từng mang lại vinh quang và triết lý đang được thử nghiệm.

Mourinho gõ cửa ký ức Chelsea - Ảnh 2.


Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United

(NLĐO) - Chỉ sau vài tuần lễ của mùa giải mới, Jose Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng này phải dừng chân tại vòng play-off Champions League.

Mourinho khiến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chấn động, nhiều lãnh đạo từ chức

(NLĐO) - HLV Mourinho khép lại một mùa giải "ồn ào" tại VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ kéo theo một loạt quan chức cao cấp của bóng đá nước này từ chức.

Mourinho chỉ trích ban lãnh đạo Fenerbahce

(NLĐO) - Trước thềm play-off Champions League với Benfica, HLV Mourinho đã chỉ trích lãnh đạo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ về mục tiêu đội nhắm tới.

Bồ Đào Nha Thổ Nhĩ Kỳ Chelsea Mourinho Benfica Champions League Maresca
    Thông báo