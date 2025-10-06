HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Mr. Pips sở hữu loạt bất động sản cao cấp, siêu xe ở nước ngoài

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo đại diện Bộ Công an, Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước, trong đó có nhiều nhà đất, xe hạng sang.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (tức Mr. Pips, SN 1990, trú tại Hà Nội), người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai (UAE), Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mr. Pips sở hữu loạt bất động sản cao cấp, siêu xe ở nước ngoài - Ảnh 1.

TikToker Mr Pips Phó Đức Nam

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; Hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700.000 USD; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.

Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng".

Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, "chuyên gia" (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (tức Mr Hunter) tổ chức. Trong số này gồm: 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager; 5 quản lý văn phòng cấp cao.

Các đối tượng khai mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (từ 1–4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.

Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỉ đồng. Có 520 đối tượng được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng từ 200–500 triệu đồng. Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật. Các tội danh được xem xét gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế.

