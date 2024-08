MSD Việt Nam nhận cú đúp tại lễ trao giải HR Asia Awards 2024

Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, bày tỏ sự hân hoan: "Chúng tôi vô cùng tự hào với cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards năm nay. Nhân viên luôn là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của công ty MSD trong suốt gần ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam. Những giải thưởng này là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của chúng tôi nhằm tạo dựng một môi trường làm việc mà ở đó, mỗi nhân viên đều được trân trọng và trao quyền, nắm bắt cơ hội phát triển để nâng tầm. Đây là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư và triển khai những chính sách nhân sự tốt hơn".

Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam cho biết, nhân viên luôn là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của công ty trong suốt gần ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam (Ảnh: Mai Anh)

Các chính sách và sáng kiến nhân sự của MSD được triển khai một cách toàn diện nhằm chăm sóc sức khỏe nhân viên, phát triển năng lực và sự nghiệp, và xây dựng một văn hóa làm việc lành mạnh, hiệu quả. Tại MSD, mô hình làm việc linh hoạt (hybrid working model) được duy trì, giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và gia đình, qua đó nâng cao chất lượng sống và hiệu suất công việc. Mỗi nhân viên tại MSD Việt Nam đều được xem là một nhân tài cần được phát triển theo bộ khung năng lực lãnh đạo doanh nghiệp được chuẩn hóa trên toàn cầu. Hệ thống các chương trình đào tạo và chính sách bồi dưỡng tài năng của công ty cũng giúp nhân viên được tiếp cận nhiều hơn và liên tục cập nhật những kiến thức, khóa học mới nhất từ các trường đại học và tổ chức đào tạo nhân sự trên thế giới.



Nói về văn hóa doanh nghiệp, ông Doãn Đình Bính, Giám đốc Nhân sự MSD Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi nuôi dưỡng văn hóa công ty trên nền tảng đa dạng, công bằng và hòa hợp – nơi mà mỗi nhân viên đều có thể cảm thấy mình được chào đón, trân trọng và gắn kết. Nhờ tập hợp được những nhân tài rất đa dạng về nền tảng văn hóa và lĩnh vực chuyên môn, chúng tôi có thể cùng thực hiện mục đích chung của mình: Ứng dụng sức mạnh khoa học tiên tiến để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân Việt Nam. Trong 12 tháng qua, khoảng 40% nhân sự ngoài ngành dược phẩm được tuyển vào công ty chúng tôi. Tính đến tháng 7 năm 2024, lao động nữ chiếm khoảng 60% tổng số nhân viên và hơn 60% vị trí quản lý cũng do nữ giới đảm nhiệm. Hiện tại, MSD đang có các nhân tài thuộc ba thế hệ, với hơn 80% là các thế hệ trẻ Y và Z. Tính đa dạng là một phần trong 'ADN’ của công ty chúng tôi".

Theo ông Doãn Đình Bính, Giám đốc Nhân sự MSD Việt Nam, tính đa dạng là một phần trong ADN của công ty (Ảnh: Mai Anh)

"Để nâng cao hơn nữa hiệu suất trong năm 2025 và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào sự phát triển, thành công và phúc lợi của nhân viên. Chúng tôi nỗ lực tăng cường sự phát triển của các cấp quản lý bằng cách trang bị cho họ kỹ năng huấn luyện hiệu quả, khả năng xây dựng đội nhóm mạnh mẽ và trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu trong tương lai. Cách phương thức làm việc sẽ phản ánh cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển, phúc lợi và sự gắn kết với nhân viên. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên phát triển các kỹ năng quan trọng và mới nổi khi bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo và nhân tài. Chúng tôi sẽ phân bổ tài nguyên và thiết lập các mô hình hỗ trợ để đạt mục tiêu và thúc đẩy thành công. Sự chú trọng vào văn hóa tổ chức, sự đa dạng, công bằng và hòa hợp (DE&I) sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá tiến trình này thông qua các cuộc khảo sát và đặc biệt chú trọng đến phúc lợi của nhân viên," ông Bính nhấn mạnh.



MSD Việt Nam tự hào đón nhận cú đúp giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Nơi làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập" (Ảnh: Mai Anh)

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế thường niên của HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á, nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Năm nay, giải thưởng ghi nhận hơn 600 công ty, với hàng trăm nghìn nhân viên tham gia khảo sát. MSD Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe như mức độ gắn kết của nhân viên, các chính sách tuyển dụng, đào tạo phát triển và giữ chân nhân tài, các sáng kiến nhằm nâng cao phúc lợi cho nhân viên, v.v. để mang về niềm tự hào nhân đôi này.



MSD là một trong những công ty dược phẩm sinh học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu trên thế giới, đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu để cung cấp các giải pháp sức khỏe giúp thúc đẩy việc phòng ngừa và điều trị bệnh ở người và động vật. Công ty sở hữu và tạo môi trường phát triển một lực lượng lao động toàn cầu đa dạng và toàn diện, có trách nhiệm tạo ra một tương lai an toàn, bền vững và lành mạnh cho tất cả mọi người và cộng đồng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.msd.com và www.msd-vietnam.com; và kết nối với công ty trên X, LinkedIn và YouTube.