Thời sự Chính trị

MTTQ TPHCM: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn Duẩn

(NLĐO) - MTTQ TPHCM xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng, thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất

Sáng 12-5, tại Hà Nội, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận chủ đề "Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM".

MTTQ TPHCM: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (ngoài cùng bên trái), và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "Dân là gốc", đồng thời thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển", cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, MTTQ Việt Nam TPHCM luôn xác định lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân.

Đây cũng là nội dung quan trọng đối với công tác dân vận của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, phục vụ nhân dân; theo quan điểm nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ TPHCM: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" luôn được MTTQ thành phố quán triệt, triển khai thực hiện và xác định "dân thụ hưởng" là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, chất lượng các cuộc vận động và hoàn thiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trên tinh thần đó, Mặt trận đã chủ động phối hợp đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân; phát huy cơ chế phối hợp với UBND, HĐND Thành phố rà soát đồng bộ, đề xuất ban hành mới các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại gắn với đảm bảo công bằng; đồng thời, đề xuất các chính sách có tính ưu việt nhất của 3 địa phương: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, qua đó chọn chính sách cao nhất, sự thụ hưởng cao nhất của người dân để hợp nhất và ban hành mới.

"Đến nay đã có 23 chính sách liên quan đến sự thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của nhân dân về an sinh xã hội, bảo trợ xã hội được ban hành ngay sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp"- bà Hạnh nói.

MTTQ TPHCM: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội sáng 12-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được triển khai như: Trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi; hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến các bậc học; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh đến bậc trung học phổ thông; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến 75 tuổi; hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra sức khỏe miễn phí cho 100% người dân. Thành phố cũng đang hướng tới mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên; miễn phí vé xe buýt cho người dân;

Bên cạnh đó, MTTQ TP HCM cũng triển khai bao phủ nhiều chương trình chăm lo thiết thực thông qua Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", các nguồn cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ kịp thời các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế.

Thực tiễn cho thấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực đặc biệt quan trọng của Thành phố. Sự đồng lòng, sẻ chia, của nhân dân đã góp phần giúp Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, phục hồi và tiếp tục phát triển.

Hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành phố kiên trì quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với công bằng xã hội, không chỉ hướng đến tăng trưởng GRDP mà còn hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nhiều năm qua, Thành phố liên tục nâng chuẩn nghèo phù hợp với đô thị đặc biệt; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát; từng bước chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân. Đó cũng là các giải pháp khẳng định giá trị "văn minh, hiện đại, nghĩa tình" trong quá trình dựng xây và phát triển Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp Thành phố đã có bước chuyển mình từ diện rộng sang chiều sâu, không né tránh những vấn đề khó và nhạy cảm. Qua giám sát đặt ra yêu cầu xuyên suốt để mỗi quyết sách ban hành phải vì sự phát triển của Thành phố và vì lợi ích cao nhất của người dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân theo hướng thực chất và hợp lòng dân. Các phương thức và giải pháp cơ bản nêu trên có ý nghĩa hoàn thiện phương châm hoạt động của MTTQ hướng đến đảm bảo "An sinh, an ninh, an toàn, an dân".

MTTQ TPHCM: Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu MTTQ TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

TPHCM xác định ba yếu tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với kinh nghiệm thực tiễn được khẳng định:

Thứ nhất, bám sát chủ trương của Trung ương, Thành ủy, MTTQ Việt Nam và các định hướng lớn của đất nước, của Thành phố. Thứ hai, tăng cường phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất mục tiêu, hiệp thương hành động, kết quả tổng thể. Thứ ba, phát huy sức mạnh nhân dân được xem là nguồn động lực để nhân dân cùng đồng lòng, ủng hộ và tham gia thực hiện các nhiệm vụ và cùng thụ hưởng thành quả của quá trình xây dựng và phát triển Thành phố.

Cùng với các kết quả trên, TPHCM đã chủ động đổi mới cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị ngay từ cơ sở. Thành phố triển khai 100% Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên MTTQ cùng cấp.

"Đây không chỉ là giải pháp về tổ chức bộ máy mà còn thể hiện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, đồng bộ của Đảng đối với công tác Mặt trận; bảo đảm các chủ trương chăm lo nhân dân được triển khai sâu sát hơn trong chỉnh thể thống nhất ngay từ cơ sở. Thành phố xác định muốn chăm lo tốt cho dân thì hệ thống chính trị phải gần dân, sát dân và phối hợp chặt chẽ ngay từ địa bàn dân cư" - bà Hạnh cho hay.

Hiện nay, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, MTTQ Thành phố cũng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng tham gia phát triển Thành phố.

Lấy sự hài lòng, thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết MTTQ TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư các giải pháp trọng điểm để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn; tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh về giao thông, ngập nước, môi trường, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tiếp tục xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

"Đoàn Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI" – bà Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ.

Khơi dậy sức mạnh từ tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển"

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường

MTTQ TPHCM TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
