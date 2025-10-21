Đại biểu Nguyễn Lâm Thành: Giá vàng tăng, người dân mua nhẫn cưới cũng khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành: Giá vàng tăng, người dân mua nhẫn cưới cũng khó khăn

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại khi giá vàng tăng cao, kiến nghị Chính phủ có biện pháp quản lý hiệu quả.

Ngày 21-10, tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng và bất động sản. Trước đó, tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng nêu rõ thị trường vàng diễn biến phức tạp, đề nghị Chính phủ có giải pháp quản lý hiệu quả.

giá vàng - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) nhìn nhận vấn đề thị trường bất động sản và thị trường vàng đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng… nhưng việc kiểm soát thị trường bất động sản vẫn chưa theo kịp thực tế, dẫn đến giá nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là giá chung cư tại các đô thị lớn.

Vị đại biểu Quốc hội cho biết các bất cập trên thị trường bất động sản khi giá tăng cao, khiến việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm tay của người thu nhập thấp, thậm chí những người có thu nhập trung bình, thu nhập khá cũng khó tiếp cận nhà ở.

Do đó, đại biểu Thành kiến nghị cần rà soát lại các quy định pháp luật liên quan cũng như điều hành chính sách vĩ mô để bảo đảm thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Liên quan đến thị trường vàng, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho biết dù hệ thống pháp luật đã được ban hành cơ bản, nhưng việc kiểm soát, quản lý vẫn chưa hiệu quả, còn điểm nghẽn. Theo ông Thành, người dân phản ánh chỉ muốn mua nhẫn cưới cũng khó khăn trong thời điểm hiện nay khi giá vàng tăng quá cao, trong khi trước đây điều này không quá khó.

Nhấn mạnh thị trường bất động sản và thị trường vàng là một "thước đo" quan trọng của nền kinh tế, phản ánh xu hướng, sức khỏe và độ ổn định kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Lâm Thành kiến nghị Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn trong kiểm soát, điều hành, vừa bảo đảm thị trường vàng hoạt động đúng quy luật cung - cầu, vừa giữ cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Theo đại biểu Thành, quản lý tốt không phải là siết chặt giao dịch, mua bán, mà Nhà nước cần là tạo môi trường minh bạch, ổn định để thị trường vận hành tự nhiên, đúng hướng.

- Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng dành sự quan tâm đến thị trường vàng, diễn biến giá vàng khi thảo luận tại tổ. Theo đại biểu, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng liên tục, giá vàng trong nước cũng đang rất "nóng". Đặc biệt là tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị nới rộng lên hàng chục triệu đồng/lượng.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, trước đây chúng ta đã kiểm soát được mức chênh này chỉ 3-5 triệu đồng/lượng, đến nay chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lại tăng lên. Vị đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cho biết giá vàng tăng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, tác động đến giá cả thị trường.

Chính phủ đã sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng (Nghị định 232 ngày 26-8-2025 - PV) trong đó có quy định cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện tham gia nhập khẩu vàng, nhưng đến nay vẫn chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng. Ông Phạm Văn Hòa kiến nghị Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề này để kiểm soát được giá vàng, tránh ảnh hưởng đến điều hành kinh tế vĩ mô.

Tin liên quan

5 nhóm vấn đề kiến nghị với Quốc hội

5 nhóm vấn đề kiến nghị với Quốc hội

Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Mở ra chặng đường mới

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định 49 dự án luật, 4 nghị quyết và 13 nhóm nội dung quan trọng

thị trường bất động sản giá vàng đại biểu quốc hội thị trường vàng giá vàng tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo