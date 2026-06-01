Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh

Chiều 1-6, trước giờ thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, cơn mưa bất chợt đổ xuống tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (phường Thủ Đức) khiến nhiều thí sinh vội vã tìm chỗ trú. Giữa không khí khẩn trương ấy, các tình nguyện viên chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân vẫn nhiệt tình giúp sức cho các thí sinh.

Hưởng ứng chiến dịch Hoa phượng đỏ, các tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, hướng dẫn khu vực thi, nhắc nhở vật dụng cần thiết, đồng thời gửi những lời động viên trước giờ làm bài.

Em Nguyễn Viên Bách, học sinh lớp 11-7 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết đây là năm thứ hai em tham gia tiếp sức mùa thi. Theo Bách, hoạt động này giúp em nhớ lại cảm giác hồi hộp khi từng là thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Không khí cổ vũ sôi nổi của đội hình Hoa phượng đỏ tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ tiếp thêm động lực cho những thí sinh cuối cùng nhanh chóng bước vào phòng thi môn Ngoại ngữ chiều 1-6.

“Những năm trước, tụi em cũng được các anh chị khóa trên tiếp sức nên có thêm động lực rất lớn. Năm nay, tụi em mong tiếp nối tinh thần đó để chia sẻ kinh nghiệm, giúp các em tự tin hơn trước giờ thi”, Bách chia sẻ.

Mỗi ca trực dự kiến huy động khoảng 10 tình nguyện viên, song nhờ tinh thần hưởng ứng tích cực của học sinh toàn trường, thực tế có từ 20-30 bạn tham gia. Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống trước giờ thi, nhiều tình nguyện viên vẫn nán lại tại điểm thi để che ô, hướng dẫn và tiếp sức tinh thần cho các thí sinh thi vào lớp 10.

“Các em hãy thật bình tĩnh, tin tưởng vào quá trình ôn luyện của mình và cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất” - Bách gửi lời nhắn đến các thí sinh. Không chỉ là những lời động viên, sự hiện diện của các tình nguyện viên trong cơn mưa chiều đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm năng lượng tích cực cho thí sinh trong kỳ thi quan trọng.

Bước vào buổi thi môn thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn. Lo ngại ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con đến điểm thi từ sớm.

Mưa lớn tại điểm thi Trường THCS Đặng Tấn Tài (phường Phước Long), nhiều phụ huynh chủ động đưa thí sinh đến sớm.

Tại điểm thi Trường THCS Đặng Tấn Tài (phường Phước Long), từ khoảng 13 giờ, đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho giờ làm bài. Trong lúc chờ vào phòng thi, nhiều em tranh thủ ôn lại kiến thức, trao đổi với bạn bè. Không khí tại điểm thi khá thoải mái, các thí sinh giữ tâm lý tự tin và sẵn sàng bước vào môn thi Ngoại ngữ.