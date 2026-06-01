Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh

Vân Nhi - Huế Xuân

(NLĐO) - Cơn mưa bất ngờ trước giờ thi môn Ngoại ngữ chiều 1-6 không làm giảm nhiệt huyết của các tình nguyện viên tiếp sức tại các điểm thi.

Chiều 1-6, trước giờ thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, cơn mưa bất chợt đổ xuống tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ (phường Thủ Đức) khiến nhiều thí sinh vội vã tìm chỗ trú. Giữa không khí khẩn trương ấy, các tình nguyện viên chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân vẫn nhiệt tình giúp sức cho các thí sinh.

Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 1.

Hưởng ứng chiến dịch Hoa phượng đỏ, các tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, hướng dẫn khu vực thi, nhắc nhở vật dụng cần thiết, đồng thời gửi những lời động viên trước giờ làm bài.

Em Nguyễn Viên Bách, học sinh lớp 11-7 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết đây là năm thứ hai em tham gia tiếp sức mùa thi. Theo Bách, hoạt động này giúp em nhớ lại cảm giác hồi hộp khi từng là thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Không khí cổ vũ sôi nổi của đội hình Hoa phượng đỏ tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ tiếp thêm động lực cho những thí sinh cuối cùng nhanh chóng bước vào phòng thi môn Ngoại ngữ chiều 1-6.

“Những năm trước, tụi em cũng được các anh chị khóa trên tiếp sức nên có thêm động lực rất lớn. Năm nay, tụi em mong tiếp nối tinh thần đó để chia sẻ kinh nghiệm, giúp các em tự tin hơn trước giờ thi”, Bách chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN

Mỗi ca trực dự kiến huy động khoảng 10 tình nguyện viên, song nhờ tinh thần hưởng ứng tích cực của học sinh toàn trường, thực tế có từ 20-30 bạn tham gia. Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống trước giờ thi, nhiều tình nguyện viên vẫn nán lại tại điểm thi để che ô, hướng dẫn và tiếp sức tinh thần cho các thí sinh thi vào lớp 10.

Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 2.
Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 3.
Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 4.
Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 5.

Các bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tham gia chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, tiếp sức và cổ vũ tinh thần cho các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

“Các em hãy thật bình tĩnh, tin tưởng vào quá trình ôn luyện của mình và cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất” - Bách gửi lời nhắn đến các thí sinh. Không chỉ là những lời động viên, sự hiện diện của các tình nguyện viên trong cơn mưa chiều đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm năng lượng tích cực cho thí sinh trong kỳ thi quan trọng.

Bước vào buổi thi môn thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn. Lo ngại ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con đến điểm thi từ sớm.

Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 6.
Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 7.
Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 8.

Mưa lớn tại điểm thi Trường THCS Đặng Tấn Tài (phường Phước Long), nhiều phụ huynh chủ động đưa thí sinh đến sớm.

Tại điểm thi Trường THCS Đặng Tấn Tài (phường Phước Long), từ khoảng 13 giờ, đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho giờ làm bài. Trong lúc chờ vào phòng thi, nhiều em tranh thủ ôn lại kiến thức, trao đổi với bạn bè. Không khí tại điểm thi khá thoải mái, các thí sinh giữ tâm lý tự tin và sẵn sàng bước vào môn thi Ngoại ngữ.

Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh - Ảnh 10.

Điểm thi Trường THCS Đặng Tấn Tài có 32 phòng thi với 747 thí sinh thuộc Trường THCS Đặng Tấn Tài và THCS Tăng Nhơn Phú B.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về buổi thi đầu tiên kỳ thi lớp 10

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về buổi thi đầu tiên kỳ thi lớp 10

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trong buổi sáng thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có 603 thí sinh vắng mặt.

Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh tự tin "bỏ túi" 8 điểm

(NLĐO) - Sau 120 phút căng thẳng chờ đợi ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh ở TPHCM thở phào nhẹ nhõm khi con bước ra khỏi phòng thi với nụ cười thật tươi.

Mới: Xem gợi ý giải đề thi môn ngữ văn lớp 10 tại đây

(NLĐO) - Đề thi ngữ văn lớp 10 với chủ đề "NHỮNG SẮC MÀU CẢM XÚC" với nhân vật chủ đạo "Chú robot tưởng mình là người"

tuyển sinh lớp 10 TPHCM học sinh Thủ Đức thí sinh ngoại ngữ thi vào 10 THPT Nguyễn Hữu Huân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo