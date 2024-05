Mua bia trên mạng, một người phụ nữ bị lừa gần 400 triệu đồng

Ngày 23-5, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa nhận được tin báo của bà Đ.T.Y. (SN 1976; ngụ phường Bình Định, thị xã An Nhơn) về việc bị lừa số tiền lớn khi mua hàng qua mạng.

Ảnh minh hoạ

Theo trình báo, sáng 17-5, bà Y. sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook của mình nhắn tin cho đối tượng không rõ danh tính, có tài khoản hiển thị "Nguyên Thinh" để giao dịch mua 1.000 thùng bia các loại với số tiền 402 triệu đồng.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng gọi điện báo bia đã được vận chuyển đến địa điểm thỏa thuận và đang bốc dỡ, yêu cầu bà Y. chuyển trước số tiền 392 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Agribank số 1508205359274, mang tên "Nguyen Viet Thinh". Sau khi xác nhận, bà Y. đồng ý và chuyển tiền thành công.

Khoảng 10 phút sau, bà Y. được thông báo đơn vị giao hàng thu hồi toàn bộ số bia bà đã đặt mua với lý do bên mua không thanh toán tiền. Lúc này, bà Y. liên lạc thì đã bị đối tượng chặn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên.

Theo bà Y., trước đó đã nhiều lần mua hàng qua mạng nên lần này chủ quan, không xác minh hàng đã giao nên bị chiếm đoạt.