Văn hóa - Văn nghệ

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị

Yến Anh

(NLĐO)- Đông đảo khách mời đặc biệt và loạt sao Việt cùng có chung niềm xúc động nghẹn ngào trong buổi công chiếu "Mưa đỏ" tối 18-8 tại Hà Nội.

"Mưa đỏ" được thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 1.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và các diễn viên trong phim

Bộ phim là hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.

Xúc động sau những thước phim của "Mưa đỏ", Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, chia sẻ bộ phim đã làm sống lại trong ông 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 2.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (thứ tư từ phải sang) trong buổi ra mắt Mưa đỏ

"Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1.000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho "Mưa đỏ", để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa" - Đại tá Nguyễn Văn Hợi bày tỏ tại buổi công chiếu.

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 3.

Hòa Minzy xuất hiện trong một cảnh quay trên phim

Trong khi đó, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, một người con của Quảng Trị, xúc động nói có lẽ không lời nào diễn tả hết được sự khắc nghiệt mà những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị phải trải qua. Ông nhắc lại lời Tổng Bí thư Lê Duẩn: "Chúng ta đứng vững không phải bởi chúng ta bằng gang, bằng thép, vì chẳng gang thép nào chịu nổi sức nóng của bom đạn, mà vì chúng ta là con người bằng xương bằng thịt nhưng biết yêu Tổ quốc mình nồng nàn!"

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 4.

Nữ ca sĩ xinh đẹp trong buổi ra mắt Mưa đỏ

"Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn Quân uỷ Trung ương đã làm nên những thước phim để thế hệ sau được cảm nhận được những gian khổ mà cha ông phải trải qua, để chúng tôi ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp chúng ta đang có, đặc biệt khi bước vào kỷ nguyên mới" - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chia sẻ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người cũng đã gây ra một cơn sốt về phim đề tài chiến tranh với "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", đầy cảm xúc khi nói lời cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động.

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 5.

Hoà Minzy nhiệt tình giao lưu với khán giả

"Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc. Tôi rất xúc động"- đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói.

Đại tá Kiều Thanh Thuý, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ", cho hay từ lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay, tổ chức quay phim đều là thử thách lớn.

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 6.

Các cựu chiến binh chụp ảnh cùng các diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ"

Trong hai năm sản xuất, bộ phim luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Quảng Trị và các đơn vị trong và ngoài quân đội".

"Tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ đã nỗ lực thống nhất vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, tư tưởng và tính chân thật lịch sử" - Đại tá Kiều Thanh Thuý chia sẻ.

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 7.

Hứa Vĩ Văn và dàn diễn viên nam trong phim "Mưa đỏ"

Cũng chung cảm xúc này, Thượng tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn phim "Mưa đỏ", cho hay một cá nhân đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả. Nữ đạo diễn xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cộng sự, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội… những người đã sát cánh, chia sẻ áp lực cùng chị trong "chiến dịch Mưa đỏ". 

Mưa đỏ: Lời tụng ca bi tráng thành cổ Quảng Trị- Ảnh 8.

Ê kíp thực hiện phim "Mưa đỏ"

"Mưa đỏ" chính thức ra rạp vào ngày 22-8.

 

