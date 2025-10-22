Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người dân vùng lũ mất hàng tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mua hàng qua tài khoản “Điện Máy Phương”, nhiều người dân vùng lũ mất hàng tỉ đồng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nhiều người dân tại các tỉnh thành bị thiệt hại nặng do mưa lũ bị mất hàng tỉ đồng, khi đặt mua máy phát điện qua tài khoản Facebook “Điện Máy Phương”.

Ngày 22-10, Công an phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ một đối tượng chuyên lừa bán máy phát điện đã qua sử dụng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng, nhiều bị hại trên cả nước.

- Ảnh 1.

Ngô Văn Phương, người bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người mua hàng qua mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì tổ địa bàn số 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, phát hiện trên mạng xã hội nổi lên đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Điện Máy Phương" đăng tải bán máy phát điện Nhật bãi (đã qua sử dụng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã tiến hành điều tra, làm rõ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Ngô Văn Phương (SN 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định lợi dụng tình hình thiên tai bão, lũ ảnh hưởng tới điện sinh hoạt của người dân, nắm bắt được nhu cầu của người dân cần điện trong sinh hoạt, Phương dùng tài khoản mạng xã hội đăng bài bán máy phát điện đã qua sử dụng với giá rẻ, sau đó yêu cầu khách đặt cọc tiền trước rồi mới gửi hàng.

Nhằm tạo lòng tin, Ngô Văn Phương còn sử dụng ảnh thẻ CCCD có thông tin, địa chỉ giả để gửi cho khách hàng để người mua gửi tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Phương lập tức chặn số và ngừng liên lạc với bị hại.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 1-2025 đến thời điểm bị bắt, Ngô Văn Phương đã lừa bán cho nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện, Công an phường Thái Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Phương và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Coi chừng sập bẫy khi mua hàng online

Coi chừng sập bẫy khi mua hàng online

Khi bị lừa đảo qua mạng, điều cần làm là thông báo với ngân hàng nhờ phong tỏa giao dịch và kịp thời đến công an trình báo, nhờ can thiệp

Ham mua hàng giá rẻ trên mạng xã hội, bị sập bẫy của nam thanh niên

(NLĐO) - Ham mua hàng giá rẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bị một nam thanh niên chiếm đoạt tổng số tiền trên 110 triệu đồng

Công an TP HCM tìm người từng mua hàng qua Zalo "Cậu nhỏ"

(NLĐO) - Công an TP HCM đang điều tra vụ án tham ô xảy ra tại Công ty TNHH Việt Century và truy tìm người từng mua hàng qua Zalo mang tên "Cậu nhỏ"

máy phát điện chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cảnh sát điều tra tài khoản facebook công an phường mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo