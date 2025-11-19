Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá... hàng trăm triệu đồng!

Sáng 19-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ sầu riêng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết niên vụ sầu riêng

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm khoảng 1/4 diện tích sầu riêng cả nước. Sản lượng năm 2025 ước đạt 390.769 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm 2024.

Toàn tỉnh đã được phê duyệt 269 mã số vùng trồng với diện tích 7.413 ha và 40 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ yếu. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 3,2 tỉ USD.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành hàng sầu riêng.

Bà Đặng Thị Thủy chỉ ra những thách thức cho ngành sầu riêng

Theo đó, quy mô diện tích nhỏ lẻ, manh mún; diện tích trồng thuần còn thấp; việc ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất chưa nhiều; chất lượng chưa đồng đều, nhiều lô hàng bị Trung Quốc trả về do nhiễm Cadimi và vàng O.

Đồng thời, còn có hiện tượng gian lận vùng trồng, thiếu minh bạch trong chuỗi; liên kết chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, kết cấu hạ tầng sản xuất thiếu đồng bộ...

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói còn quá ít so với diện tích, sản lượng thực tế. Do khan hiếm, một số doanh nghiệp xuất khẩu phải mua hồ sơ mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói làm tăng chi phí và tạo ra nhiều rủi ro.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin tại hội nghị

Thời gian qua, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phát hiện, cảnh báo, thậm chí bị thông báo đình chỉ, thu hồi mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói vi phạm. Từ đó, gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp sở hữu mã và doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Gian lận thương mại ảnh hưởng lớn đến uy tín sầu riêng Việt Nam. Ảnh minh họa

Qua theo dõi, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thấy các đơn vị dịch vụ xuất khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc nhận làm thủ tục xuất khẩu, bao mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, test Cadimi và vàng O với giá dao động từ 140-200 triệu đồng. Có dấu hiệu móc nối giữa một số phòng test và doanh nghiệp xuất khẩu và lợi ích nhóm.

Trước những khó khăn của ngành sầu riêng, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ cấu lại ngành hàng, phát triển bền vững, kiểm soát diện tích trồng mới. Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm. Thực hiện lấy mẫu giám sát thường xuyên tại cơ sở đóng gói và vùng trồng để kiểm tra dự lượng Cadimi và vàng O.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc minh bạch trong toàn chuổi từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến thị trường tiêu thụ…