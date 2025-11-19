Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá... hàng trăm triệu đồng!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá... hàng trăm triệu đồng!

Cao Nguyên

(NLĐO) - Công an nhận thấy các đơn vị dịch vụ xuất khẩu nhận làm thủ tục xuất khẩu, bao mã số vùng trồng, test Cadimi và vàng O với giá 140-200 triệu đồng

Sáng 19-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ sầu riêng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá hàng trăm triệu đồng! - Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết niên vụ sầu riêng

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm khoảng 1/4 diện tích sầu riêng cả nước. Sản lượng năm 2025 ước đạt 390.769 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm 2024.

Toàn tỉnh đã được phê duyệt 269 mã số vùng trồng với diện tích 7.413 ha và 40 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ yếu. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 3,2 tỉ USD.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành hàng sầu riêng.

Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá hàng trăm triệu đồng! - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Thủy chỉ ra những thách thức cho ngành sầu riêng

Theo đó, quy mô diện tích nhỏ lẻ, manh mún; diện tích trồng thuần còn thấp; việc ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất chưa nhiều; chất lượng chưa đồng đều, nhiều lô hàng bị Trung Quốc trả về do nhiễm Cadimi và vàng O.

Đồng thời, còn có hiện tượng gian lận vùng trồng, thiếu minh bạch trong chuỗi; liên kết chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, kết cấu hạ tầng sản xuất thiếu đồng bộ...

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói còn quá ít so với diện tích, sản lượng thực tế. Do khan hiếm, một số doanh nghiệp xuất khẩu phải mua hồ sơ mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói làm tăng chi phí và tạo ra nhiều rủi ro.

Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá hàng trăm triệu đồng! - Ảnh 3.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin tại hội nghị

Thời gian qua, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phát hiện, cảnh báo, thậm chí bị thông báo đình chỉ, thu hồi mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói vi phạm. Từ đó, gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp sở hữu mã và doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá hàng trăm triệu đồng! - Ảnh 4.

Gian lận thương mại ảnh hưởng lớn đến uy tín sầu riêng Việt Nam. Ảnh minh họa

Qua theo dõi, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thấy các đơn vị dịch vụ xuất khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc nhận làm thủ tục xuất khẩu, bao mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, test Cadimi và vàng O với giá dao động từ 140-200 triệu đồng. Có dấu hiệu móc nối giữa một số phòng test và doanh nghiệp xuất khẩu và lợi ích nhóm.

Trước những khó khăn của ngành sầu riêng, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ cấu lại ngành hàng, phát triển bền vững, kiểm soát diện tích trồng mới. Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm. Thực hiện lấy mẫu giám sát thường xuyên tại cơ sở đóng gói và vùng trồng để kiểm tra dự lượng Cadimi và vàng O.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc minh bạch trong toàn chuổi từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến thị trường tiêu thụ…

Tin liên quan

Đường dây làm giả bị lật tẩy, ngành sầu riêng mong tháo "nút thắt" về kiểm nghiệm

Đường dây làm giả bị lật tẩy, ngành sầu riêng mong tháo "nút thắt" về kiểm nghiệm

(NLĐO) - Để xuất khẩu sầu riêng bền vững cần nâng cao năng lực kiểm nghiệm gắn với minh bạch và giá thành rẻ hơn.

Sầu riêng Việt trước bài học lớn

Kiểm soát nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là điều kiện tiên quyết để ngành sầu riêng phát triển bền vững

Sầu riêng sẽ trở thành "quốc quả" của Malaysia?

(NLĐO) - Sau nhiều năm được mệnh danh là vua của các loại trái cây, sầu riêng đang được xem xét công nhận là loại trái cây đại diện của Malaysia.

tỉnh Đắk Lắk doanh nghiệp xuất khẩu xuất khẩu sầu riêng Tổng cục Hải quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo