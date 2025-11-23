HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025

Minh Huyền

(NLĐO) - Với khoảng 14.000 VĐV, trong đó có hơn 3.000 VĐV quốc tế, Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 đã xuất hiện hàng loạt kỷ lục.

Sáng 23-11, tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, Quảng Ninh), Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) 2025 đã hoàn thành ngày thi đấu chính thức với cự ly marathon 42,195 km, half marathon 21.0975 km, 10 km và 5 km người lớn và trẻ em, đánh dấu một mùa giải thành công với sự đăng ký tham gia của khoảng 14.000 VĐV trong đó có hơn 3.000 VĐV quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 1.

Cung đường chạy Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới

Tất cả các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc cuộc đua. Cung đường chạy nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới, thời tiết lý tưởng cùng công tác tổ chức, vận hành chuyên nghiệp là những tác nhân giúp tất cả các VĐV đều hoàn thành xuất sắc cự ly của mình.

Mùa giải 2025 đánh dấu số lượng lớn VĐV Việt Nam lập kỷ lục cá nhân với các cuộc so tài sòng phẳng và căng thẳng của các VĐV Việt Nam và Elite quốc tế.

Kết quả chung cuộc tính đến thời điểm hiện tại.

Với cự ly 42.195 km: Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Caroline Jepkemei Kimosop (2:43:26 - 2 giờ 43 phút 26 giây); giải Nhất Nam thuộc về VĐV Kennedy Kiprop Chelimo (2:13:57, thời gian kỷ lục cho một giải marathon tổ chức tại Việt Nam).

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 2.

Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Caroline Jepkemei Kimosop

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 3.

Giải Nhất Nam là VĐV Kennedy Kiprop Chelimo

Cự ly 21 km: Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Doãn Thị Oanh (01:19:53); giải Nhất Nam thuộc về VĐV Edwin Yebei Kiptoo (01:11:23)

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 4.

Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Doãn Thị Oanh

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 5.

Giải Nhất Nam thuộc về VĐV Edwin Yebei Kiptoo

Cự ly 10 km: Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Lê Thị Thanh Quỳnh (0:40:48); giải Nhất Nam thuộc về VĐV Nguyễn Văn Khang (0:34:13)

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 6.

Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Lê Thị Thanh Quỳnh

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 7.

Giải Nhất Nam thuộc về VĐV Nguyễn Văn Khang

Cự ly 5 km: Giải Nhất Nữ thuộc về VĐV Trưởng Mành Trang (0:19:24); giải Nhất Nam thuộc về VĐV Vũ Minh Thắng (0:16:27)

Giải Người Việt Nam đầu tiên về đích cự ly 42.195 km đã thuộc về VĐV Nam Huỳnh Anh Khôi (2:23:32, kỷ lục cá nhân), và VĐV Nữ Phạm Thị Hồng Lệ (2:48:06)

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển khi Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long trở thành giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được nhận Nhãn Thế giới danh giá - World Athletics Label Road Race. Sự ghi nhận của tổ chức quốc tế uy tín và quyền uy về điền kinh Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) là minh chứng cho chất lượng, đẳng cấp quốc tế hàng đầu của Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long và sự khẳng định cho vị thế của marathon Việt Nam trên bản đồ marathon thế giới.

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 8.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long và sự khẳng định cho vị thế của marathon Việt Nam trên bản đồ marathon thế giới

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang hướng tới phát triển du lịch bền vững, việc Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được nhận Nhãn Thế giới - World Label Road Race chính là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp thành công giữa Thể thao, Di sản, Văn hóa và Du lịch.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Tỉnh Quảng Ninh, cho biết "Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch - coi đây là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển con người, xây dựng môi trường sống văn minh, năng động và hội nhập quốc tế đồng thời gắn kết Thể thao với Du lịch để tạo ra những sản phẩm đặc sắc mang tầm quốc tế. Về phía Quảng Ninh, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025 diễn ra an toàn, văn minh và giàu trải nghiệm. Để mỗi VĐV là "đại sứ" góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Hạ Long, Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế".

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 9.

Cung đường chạy Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Linh, Đại diện Thương hiệu Li-Ning, Nhà Tài trợ, chia sẻ: "Với vai trò là nhà tài trợ trang phục duy nhất cho cự ly 42.195 km và các thành viên Ban Tổ chức, Li-Ning rất vinh dự được đồng hành cùng các vận động viên trên hành trình chinh phục Hạ Longm một trong những cung đường đẹp nhất thế giới. Chúng tôi hy vọng những sản phẩm áo đấu thoáng nhẹ, thiết kế tối ưu cho hiệu suất của Li-Ning đã mang đến sự thoải mái và hỗ trợ tốt nhất để các runner tự tin bứt phá và vượt qua giới hạn của chính mình".

Đại diện của Liên đoàn điền kinh thế giới nhiệm kỳ 2024-2028, Thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế AIMS tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, ông Rachid Ben Meziane cho biết: "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chứng nhận Nhãn Thế giới sẽ là khởi đầu của một hành trình thành công rực rỡ, bởi Giải đã hội tụ hầu hết, nếu không muốn nói là toàn bộ các yếu tố cần thiết để trở thành một sự kiện thể thao và cộng đồng đẳng cấp quốc tế".

"Mưa" kỷ lục tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long 2025 - Ảnh 10.

Cung đường chạy Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới

Các yếu tố được ông Rachid Ben Meziane nhắc đến là Cảnh đẹp kỳ vĩ của Hạ Long; Sự chào đón nồng hậu của người dân địa phương; Đường chạy được thiết kế cho tốc độ, thuận lợi, giúp VĐV đạt thành tích cao trong khi vẫn tận hưởng phong cảnh trên đường chạy; Có sự tham dự của các VĐV đỉnh cao (Elite) đẳng cấp quốc tế - yếu tố quan trọng khẳng định đường chạy đủ chuẩn cho đua tốc độ và thu hút các VĐV phong trào. Ông Paco Borao khẳng định: "Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chắc chắn đã mang đến cho du khách một trải nghiệm không bao giờ quên".

Tin liên quan

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi": Chiến thắng của tinh thần thể thao chuyên nghiệp

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi": Chiến thắng của tinh thần thể thao chuyên nghiệp

(NLĐO) – Chỉ sau gần hai giờ tranh tài, Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 năm 2025 đã xác định được thứ hạng cao nhất của mọi nội dung thi đấu.

Xúc động hình ảnh VĐV khuyết tật về đích Giải Half Marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2

(NLĐO) - Lần đầu tham gia Giải Half Marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 do báo Người Lao Động tổ chức nhưng vận động viên Võ Chí Trung khiến khán giả xúc động

Runner nhí thử thách với Giải Half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” 2025

(NLĐO) - Đường chạy dài 1,5 km, nằm trong khuôn viên Khu Truyền thống Cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở huyện Bình Chánh

