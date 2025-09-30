HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trận mưa lớn vào giờ giờ cao điểm sáng 30-9 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho giao thông.

Sáng sớm nay 30-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng, nhiều khu vực giao thông ùn tắc.

Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông ngày 30 - 9 - Ảnh 1.

Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập sâu sáng 30-9. Ảnh: OFFB

Tuyến đường quanh chung cư Resco Phạm Văn Đồng ngập sâu. Video: Lê Thúy

Theo đó, mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ như: Phú Diễn, Lê Đức Thọ; một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9), gây khó khăn cho giao thông.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10 bão Bualoi và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn Hà Nội có mưa từ đêm 29 đến sáng 30-9. Lượng mưa đo được tại một số xã, phường từ 7 giờ ngày 29-9 đến 7 giờ ngày 30-9 như sau: Phường Hai Bà Trưng 84 mm, Ba Đình 44 mm, Hoàn Kiếm 37 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Phú Lương 118 mm, Hoàng Liệt 57 mm, Thanh Liệt 79 mm...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ rạng sáng 30-9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng ứng trực và cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Một số hình ảnh các tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc tại Hà Nội sáng 30-9:

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 1.

Cảnh ngập, ùn tắc trên đường Lê Đức Thọ

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 2.

Đường Lê Đức Thọ

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 3.

Đường Lê Đức Thọ

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 4.

Người phụ nữ phải dắt xe do đường quanh chung cư Resco Phạm Văn Đồng ngập sâu

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 5.

Đường Lê Đức Thọ

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 6.

Cảnh ngập, ùn tắc trên đường Châu Văn Liêm

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 7.

Đường Châu Văn Liêm

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 8.

Đường Châu Văn Liêm

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc - Ảnh 9.

Đường Châu Văn Liêm

Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông ngày 30 - 9 - Ảnh 2.

Nhiều điểm quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: OFFB

Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông ngày 30 - 9 - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Trãi giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong sáng nay

Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông ngày 30 - 9 - Ảnh 4.

Đường Thiên Hiền (Mỹ Đình cũ) ngập sâu trong nước


 

Tin liên quan

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

(NLĐO)- Mưa lũ gây ngập lụt khắp nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã căng dây ra dòng nước xiết, ngâm nước hàng giờ để cứu người

Ô tô bị thổi bay, sập mố cầu ở Thanh Hóa trong bão số 10

(NLĐO) - Mưa lớn, giông lốc ở một số nơi tại Thanh Hóa trong bão số 10 Bualoi đã làm nhiều ô tô bị gió thổi bay xuống ruộng, nước lũ dâng cao gây sập mố cầu

Miền Trung đang gánh chịu thiệt hại nặng do bão số 10 Bualoi

Cơn bão số 10 - bão Bualoi đã đổ bộ vào miền Trung với sức gió dữ dội, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản...

Hà Nội mưa lũ giao thông ùn tắc cơn bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo