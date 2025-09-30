Sáng sớm nay 30-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng, nhiều khu vực giao thông ùn tắc.



Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập sâu sáng 30-9. Ảnh: OFFB

Tuyến đường quanh chung cư Resco Phạm Văn Đồng ngập sâu. Video: Lê Thúy

Theo đó, mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ như: Phú Diễn, Lê Đức Thọ; một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9), gây khó khăn cho giao thông.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10 bão Bualoi và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn Hà Nội có mưa từ đêm 29 đến sáng 30-9. Lượng mưa đo được tại một số xã, phường từ 7 giờ ngày 29-9 đến 7 giờ ngày 30-9 như sau: Phường Hai Bà Trưng 84 mm, Ba Đình 44 mm, Hoàn Kiếm 37 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Phú Lương 118 mm, Hoàng Liệt 57 mm, Thanh Liệt 79 mm...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ rạng sáng 30-9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng ứng trực và cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Một số hình ảnh các tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc tại Hà Nội sáng 30-9:

Cảnh ngập, ùn tắc trên đường Lê Đức Thọ

Đường Lê Đức Thọ

Đường Lê Đức Thọ

Người phụ nữ phải dắt xe do đường quanh chung cư Resco Phạm Văn Đồng ngập sâu

Đường Lê Đức Thọ

Cảnh ngập, ùn tắc trên đường Châu Văn Liêm

Đường Châu Văn Liêm

Đường Châu Văn Liêm

Đường Châu Văn Liêm

Nhiều điểm quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: OFFB

Đường Nguyễn Trãi giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong sáng nay

Đường Thiên Hiền (Mỹ Đình cũ) ngập sâu trong nước



