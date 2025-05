Mưa lớn làm 4 người chết, 3 người bị thương

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000 m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong đó mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn.



Nhiều tài sản của người dân tại huyện Ba Bể bị lũ cuốn trôi trong đêm qua do lũ quét. Ảnh: B. Bể

Lượng mưa đo được tại các trạm từ 76 mm-215 mm/12 giờ, lượng mưa cao nhất tại các trạm Yến Dương 214,6 mm; Nam Cường 172,2 mm; Xuân Lạc 155,4 mm…

Đến 16 giờ chiều nay, mưa lớn làm 4 người chết và 3 người bị thương tại huyện Ba Bể. Trong đó, tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc có 2 người chết do lũ quét (ông Nguyễn V.B, SN 1945; bà Dương T.M., SN 1941) và 1 người bị thương nhẹ (ông Triệu V.D., SN 1969).

Tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương có 2 người chết do sạt lở đất (ông Lý H.V., SN 1978; bà Triệu T.Đ., SN 1960, là mẹ vợ của ông Lý H.V.) và 2 người bị thương (ông Lý N.P., SN 1958; bà Lý T.Đ., SN 1981).

Cùng với đó, 23 căn nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền (18 nhà tại xã Xuân Lạc, 2 nhà tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; 3 nhà tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm, trong đó có 2 nhà có nguy cơ sạt lở cao).

Tại huyện Ba Bể, nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở hiện tại chưa thống kê được.

Thiệt hại về nông nghiệp, 40,13 ha ngô và lúa bị ngập (28 ha ngô và 5ha lúa tại xã Nam Cường; 7 ha lúa, ngô, màu tại xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn; 0,13 ha thuốc lá bị lũ cuốn trôi tại xã Thượng Ân và xã Đức Vân huyện Ngân Sơn). Sạt lở 50 m2 bờ ruộng tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm.

Thiệt hại về chăn nuôi, thuỷ sản, 110 con (10 con bò bị chết, 80 con bị cuốn trôi tại xã Yến Dương huyện Ba Bể; 30 con vịt bị cuốn trôi (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn); 3 tấn cá tầm bị chết, cuốn trôi tại thôn Nà Đông, xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc tràn: Đường bê tông kết nối từ ĐT 258, qua khu vực Tổng Luyên sang Quốc lộ 279 bị sạt taluy âm; Đường vòng hồ Ba Bể nhiều đá lăn; Đường ĐT253 tắc tràn tại km10+800; ĐT257B tắc tràn tại Km 24+400, Km 23+700, Km 25+650 - Km25+800; ĐT.258 trên tuyến nhiều vị trí có đất đá sụt lở taluy dương, đất tràn mặt đường, tuy nhiên không ách tắc giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn làm gãy đổ 4 cột điện, hư hỏng 5 cây cầu cứng, 2 cầu treo, 2 tràn liên hợp, 3 kè bên suối tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương bị thiệt hại, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có người bị chết, bị thương, nhà ở bị thiệt hại và hỗ trợ bước đầu giúp người dân giảm bớt khó khăn.