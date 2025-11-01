HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mưa lớn làm tràn cát xuống Quốc lộ 1, sạt lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hàng trăm khối cát từ triền đồi tràn xuống, phủ kín gần 100 m Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng khiến giao thông tê liệt

Chiều tối 1-11, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn - khu vực đang bị cát đỏ tràn lấp - để chốt chặn, hướng dẫn xe quay đầu, rẽ ra đường ven biển để tiếp tục hành trình.

Trước đó, từ 16 giờ cùng ngày, hàng trăm khối cát từ triền đồi phía đông bất ngờ đổ ập xuống, phủ kín gần 100 m đường Quốc lộ 1, có nơi từ 0,5 – 1 m. Các loại xe chạy hướng Nam - Bắc và ngược lại không thể đi qua khu vực này.

Mưa lớn làm tràn cát xuống Quốc lộ 1, sạt lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Mưa lớn cuốn theo cát đỏ gây ách tắc Quốc lộ 1 qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng chiều 1-11. Ảnh: KN

UBND xã Lương Sơn cho biết địa phương đã điều gần chục xe múc, xe đào, xe ben đến hiện trường xúc dọn, mở đường thoát nước và giải phóng lượng cát đỏ tràn xuống Quốc lộ 1.

Mưa lớn làm tràn cát xuống Quốc lộ 1, sạt lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 2.

Nước lũ tràn vào tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: KN

Do mưa lớn, chiều 1-11, taluy dương trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm tiếp tục sạt lở, đất đá tràn xuống lấp rãnh dọc, nước ngập mặt đường phía phải tuyến (hướng Bắc - Nam).

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang phối hợp điều tiết, tạm cấm phương tiện đi từ nút giao Ma Lâm đến nút giao Phan Thiết trên chiều Bắc - Nam từ 15 giờ 40 phút, đồng thời huy động nhân công và phương tiện xử lý sự cố.

Tin liên quan

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã thông xe 1 chiều sau sự cố ngập, sạt lở

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã thông xe 1 chiều sau sự cố ngập, sạt lở

(NLĐO) - Mưa lớn và xả lũ khiến tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết ngập sâu, sạt lở

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết ngập nước, cấm tạm thời một chiều lưu thông

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại Km233 ngập kéo dài, giao thông chiều Bắc – Nam bị gián đoạn

Nhà máy nước tê liệt do ngập sâu, hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

(NLĐO) - Mưa lớn khiến sông Lũy dâng cao, làm ngập Nhà máy nước Bắc Bình, khiến hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Cao tốc Lâm Đồng ngập Quốc lộ 1 cát tràn
