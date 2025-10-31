HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Suốt đêm 30-10, mưa lớn làm ngập hàng loạt khu dân cư, Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng bị chia cắt

Sáng 31-10, cơ quan chức năng phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp điều tiết xe tránh khỏi điểm ngập trên Quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bến Lội.

Trước đó, do mưa lớn kết hợp với xả lũ, nhiều khu vực tại phường Hàm Thắng và các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) ngập nặng.

Lâm Đồng: Quốc lộ 1 tê liệt vì ngập, nhiều nơi vẫn chìm trong nước lũ - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ. Ảnh: DT

Riêng tuyến Quốc lộ 1 tại Km 1701 đoạn qua cầu Bến Lội và các đoạn xung quanh, do nước về nhanh từ kênh thoát lũ khiến mực nước dâng cao từ 0,5 – 1m.

Từ rạng sáng 31-10 đến 9 giờ hôm nay, các phương tiện không thể di chuyển qua Quốc lộ 1 tại vị trí này.

Lâm Đồng: Quốc lộ 1 tê liệt vì ngập, nhiều nơi vẫn chìm trong nước lũ - Ảnh 2.

Người dân khu vực Hàm Thuận Bắc (cũ) bị lũ chia cắt. Ảnh: DT

Lực lượng chức năng có mặt từ rạng sáng để điều tiết xe tránh vị trí ngập qua tuyến đường vòng Mũi Né – Phú Hài – Kim Ngọc và ngược lại.

Tại khu vực Bình Thuận cũ, từ chiều tối qua đến sáng nay, mưa lớn kết hợp xả lũ khiến mực nước dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư, công trình.

Lâm Đồng: Quốc lộ 1 tê liệt vì ngập, nhiều nơi vẫn chìm trong nước lũ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ người dân

Trong đó, nhiều khu vực tại huyện Hàm Thuận Bắc (cũ), người dân bị cô lập do nước lũ chia cắt.

Suốt đêm 30-10, các lực lượng vũ trang, người dân huy động trang bị phương tiện để ứng cứu người dân vùng lũ.

CLIP: Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ

Đến sáng nay, mưa tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu ngớt. Tuy nhiên nước lũ vẫn còn đang dâng cao gây ngập nhà dân, công trình, hoa màu ở nhiều khu vực.

Tin liên quan

Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, Quốc lộ 28B bị chia cắt

Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, Quốc lộ 28B bị chia cắt

(NLĐO) - Mưa lớn vào rạng sáng 30-10 khiến đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B sạt lở, đất đá phủ kín mặt đường, chia cắt tuyến Phan Thiết – Đà Lạt

NÓNG: Đèo Đại Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, Quốc lộ 28B chia cắt hoàn toàn

(NLĐO) - Sạt lở đất trên đèo Đại Ninh đã làm tắc nghẽn giao thông giữa Phan Thiết - Đà Lạt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để thông tuyến.

Nước tràn qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc

(NLĐO) – Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả nước điều tiết, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa phận phía Nam TP Đà Nẵng bị ngập không thể lưu thông.

Lâm Đồng ngập Quốc lộ 1
