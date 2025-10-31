Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ

Sáng 31-10, cơ quan chức năng phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp điều tiết xe tránh khỏi điểm ngập trên Quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bến Lội.

Trước đó, do mưa lớn kết hợp với xả lũ, nhiều khu vực tại phường Hàm Thắng và các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) ngập nặng.

Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ. Ảnh: DT

Riêng tuyến Quốc lộ 1 tại Km 1701 đoạn qua cầu Bến Lội và các đoạn xung quanh, do nước về nhanh từ kênh thoát lũ khiến mực nước dâng cao từ 0,5 – 1m.

Từ rạng sáng 31-10 đến 9 giờ hôm nay, các phương tiện không thể di chuyển qua Quốc lộ 1 tại vị trí này.

Người dân khu vực Hàm Thuận Bắc (cũ) bị lũ chia cắt. Ảnh: DT

Lực lượng chức năng có mặt từ rạng sáng để điều tiết xe tránh vị trí ngập qua tuyến đường vòng Mũi Né – Phú Hài – Kim Ngọc và ngược lại.

Tại khu vực Bình Thuận cũ, từ chiều tối qua đến sáng nay, mưa lớn kết hợp xả lũ khiến mực nước dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư, công trình.

Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ người dân

Trong đó, nhiều khu vực tại huyện Hàm Thuận Bắc (cũ), người dân bị cô lập do nước lũ chia cắt.

Suốt đêm 30-10, các lực lượng vũ trang, người dân huy động trang bị phương tiện để ứng cứu người dân vùng lũ.

CLIP: Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng tê liệt vì ngập, nhiều nơi chìm trong nước lũ

Đến sáng nay, mưa tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu ngớt. Tuy nhiên nước lũ vẫn còn đang dâng cao gây ngập nhà dân, công trình, hoa màu ở nhiều khu vực.