Thời sự

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Đức Anh

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu và giao thông bị chia cắt

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 18-11, tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai - nơi có địa hình thấp trũng, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà dân. Nhờ theo dõi sát tình hình mưa bão và cảnh báo từ chính quyền, nhiều gia đình đã chủ động kê dọn đồ đạc từ chiều hôm trước.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 1.

Nước tràn vào nhà nhiều hộ dân ở phường Quy Nhơn Đông

Ông Trần Văn Thanh (khu vực 2) cho biết khu vực này thấp nên người dân luôn chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ". Lũ đợt này chưa lớn nhưng nếu mưa kéo dài, đồ đạc rất dễ hư hỏng.

Cùng chịu ảnh hưởng nặng, bà Nguyễn Thị Hoa chia cắt chia sẻ: "Hôm 6-11, khi bão vào, nước đã ngập nhà, mái tôn bị tốc, vừa sửa xong thì nay lại lũ. Người dân mong sớm được bố trí tái định cư an toàn, chứ mỗi mùa mưa bão đều phải chạy lũ rất khổ".

Tại phường Quy Nhơn Đông, mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm nhà dân ngập nặng. Do đặc thù vùng trũng, phần lớn hộ dân tại đây xây nhà kiên cố, có gác lửng để bảo vệ tài sản khi nước dâng.

Không chỉ phía Đông, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn kết hợp xả lũ thủy điện khiến nhiều sông suối dâng cao, gây ngập các ngầm tràn. Tại thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa, Plei Du và khu vực thao trường xã Pờ Tó, nước ngập hơn 1 m, khiến hơn 500 hộ dân bị cô lập.

Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng chốt trực tại hai đầu ngầm tràn. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không qua lại khi nước chưa rút; trường hợp khẩn cấp sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng ở Gia Lai lập chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập lụt

UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án hỗ trợ lương thực - nhu yếu phẩm và túc trực lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Nhiều chốt kiểm soát được lập tại các điểm ngập sâu nhằm ngăn người dân liều mình đi lại. Các trường học trong vùng ngập cũng cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, mực nước hạ lưu sông Kôn đang tăng nhanh, có thể đạt đỉnh trên báo động 2 – 3 trong 6-12 giờ tới. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 3, nguy cơ ngập sâu tại các vùng thấp rất lớn, đe dọa đời sống người dân và hạ tầng giao thông.

Tin liên quan

Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

(NLĐO) - Tính đến 18 giờ chiều 17-11, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 12 người chết và mất tích.

Chủ động chống bão, tận lực ứng phó mưa lũ

Khuya 6-11, bão số 13 - tên quốc tế Kalmaegi, được đánh giá là "hết sức bất thường" - đã đổ bộ nhiều địa phương miền Trung nước ta

mưa lớn kéo dài tái định cư mùa mưa bão sơ tán dân lực lượng cứu hộ
