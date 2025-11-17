Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

Trong 24 giờ qua, từ 19 giờ ngày 16-11 đến 17 giờ ngày 17-11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa từ 150-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: La Tó (Quảng Trị) 594 mm; Bình Tiến (Huế) 764 mm; Bình Điền (Huế) 773 mm; Rào Trăng 3 (Huế) 658 mm; Sông Trà (Đà Nẵng) 756 mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 444 mm; Đập Tràn (Đắk Lắk) 555 mm.



Xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn La Lay ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NLĐO

Báo cáo nhanh tính đến 18 giờ chiều 17-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thông tin mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 12 người chết và mất tích.

Cụ thể, Khánh Hòa: 8 người chết, mất tích, trong đó 6 người chết 19 người bị thương do mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ô tô khách tại đèo Khánh Lê Quốc lộ 27C lúc 22 giờ ngày 16-11; 1 người chết, 1 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn lúc 20 giờ 30 ngày 16-11.

Đà Nẵng: 3 người mất tích tại xã Hùng Sơn do sạt lở núi xuống khu vực rẫy ngày 14-11.

Quảng Trị: 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực có đặt Barie cảnh báo tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay).

Về nhà ở: 1 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị). Mưa lũ cũng khiến 1.416 nhà/5.479 nhân khẩu ở Quảng Trị bị ngập. Hiện nay, địa phương đã sơ tán 308 hộ/1.112 nhân khẩu tại đến nơi an toàn; 3 điểm trường (xã Nam Hải Lăng, xã Ba Lòng) đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 17-11.

Mưa lũ ở miền Trung dự báo còn diễn biến phức tạp, lũ trên các sông dâng cao

TP Huế có 12.207 nhà bị ngập (tập trung tại các xã: Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Phong Điền, Phong Dinh, Hóa Châu); hiện nay đã sơ tán 242 hộ/663 nhân khẩu chỗ (các xã: A Lưới, Phong Điền, Phong Dinh, Kim Trà) bị ngập sâu 1-2 m đến nơi an toàn (các xã/phường: Phong Điền, Phong Dinh, Hương Trà).

Đắk Lắk đã sơ tán 36 hộ/119 nhân khẩu (xã Đức Bình) chỗ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Khánh Hòa đã sơ tán 1.107 hộ/3.648 nhân khẩu (các xã Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Cam Lâm, Tây Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Cam An,...) chỗ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Mưa lũ lớn cũng khiến 341 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị: 41; Đắk Lắk 300); 4.900 già cầm bị chết, cuốn trôi (Đắk Lắk).

Mưa lũ làm 2 chiếc đò máy bị chìm (Quảng Trị), 1 cầu bị hư hỏng (Quãng Ngãi); 1 hồ nước bị hư hỏng (Khánh Hòa).

Dự báo từ ngày 17 đến 18-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 m; khu vực Khánh Hòa có mưa từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa từ 80-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Hiện nay, lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc đang dao động ở mức cao từ trên báo động 2 (BĐ2) đến trên BĐ3. Lũ trên sông Hương, sông Thu Bồn, hạ lưu sông Ba và sông Krông Ana đang lên.



Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương và sông Vu Gia tiếp tục duy trì ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3. Lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục lên và ở mức dưới BĐ3; sông Trà Khúc, hạ lưu sông Ba ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2.