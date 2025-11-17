Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

Thùy Linh

(NLĐO) - Tính đến 18 giờ chiều 17-11, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 12 người chết và mất tích.

Trong 24 giờ qua, từ 19 giờ ngày 16-11 đến 17 giờ ngày 17-11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa từ 150-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: La Tó (Quảng Trị) 594 mm; Bình Tiến (Huế) 764 mm; Bình Điền (Huế) 773 mm; Rào Trăng 3 (Huế) 658 mm; Sông Trà (Đà Nẵng) 756 mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 444 mm; Đập Tràn (Đắk Lắk) 555 mm.

- Ảnh 1.

Xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn La Lay ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NLĐO

Báo cáo nhanh tính đến 18 giờ chiều 17-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thông tin mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 12 người chết và mất tích.

Cụ thể, Khánh Hòa: 8 người chết, mất tích, trong đó 6 người chết 19 người bị thương do mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ô tô khách tại đèo Khánh Lê Quốc lộ 27C lúc 22 giờ ngày 16-11; 1 người chết, 1 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn lúc 20 giờ 30 ngày 16-11.

Đà Nẵng: 3 người mất tích tại xã Hùng Sơn do sạt lở núi xuống khu vực rẫy ngày 14-11.

Quảng Trị: 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực có đặt Barie cảnh báo tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay).

Về nhà ở: 1 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị). Mưa lũ cũng khiến 1.416 nhà/5.479 nhân khẩu ở Quảng Trị bị ngập. Hiện nay, địa phương đã sơ tán 308 hộ/1.112 nhân khẩu tại đến nơi an toàn; 3 điểm trường (xã Nam Hải Lăng, xã Ba Lòng) đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 17-11.

Mưa lũ ở miền Trung dự báo còn diễn biến phức tạp, lũ trên các sông dâng cao

TP Huế có 12.207 nhà bị ngập (tập trung tại các xã: Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Phong Điền, Phong Dinh, Hóa Châu); hiện nay đã sơ tán 242 hộ/663 nhân khẩu chỗ (các xã: A Lưới, Phong Điền, Phong Dinh, Kim Trà) bị ngập sâu 1-2 m đến nơi an toàn (các xã/phường: Phong Điền, Phong Dinh, Hương Trà).

Đắk Lắk đã sơ tán 36 hộ/119 nhân khẩu (xã Đức Bình) chỗ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Khánh Hòa đã sơ tán 1.107 hộ/3.648 nhân khẩu (các xã Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Cam Lâm, Tây Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Cam An,...) chỗ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Mưa lũ lớn cũng khiến 341 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị: 41; Đắk Lắk 300); 4.900 già cầm bị chết, cuốn trôi (Đắk Lắk).

Mưa lũ làm 2 chiếc đò máy bị chìm (Quảng Trị), 1 cầu bị hư hỏng (Quãng Ngãi); 1 hồ nước bị hư hỏng (Khánh Hòa).

Dự báo từ ngày 17 đến 18-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 m; khu vực Khánh Hòa có mưa từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa từ 80-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Hiện nay, lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia, sông Trà Khúc đang dao động ở mức cao từ trên báo động 2 (BĐ2) đến trên BĐ3. Lũ trên sông Hương, sông Thu Bồn, hạ lưu sông Ba và sông Krông Ana đang lên.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương và sông Vu Gia tiếp tục duy trì ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3. Lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục lên và ở mức dưới BĐ3; sông Trà Khúc, hạ lưu sông Ba ở dưới mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Tin liên quan

Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị ngập sâu, nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập.

Công an TP Huế lý giải vì sao xe khách ‘trá hình’ hoành hành sau mưa lũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TP Huế tuần tra, kiểm soát lưu động tại những khung giờ, địa điểm “nóng” để xử lý nghiêm xe khách “trá hình” sau mưa lũ.

Cận cảnh Miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi; lo mưa lũ, sạt lở

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, gây thiệt hại nặng nề trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên chỉ trong chưa đầy 48 giờ quần thảo.

mất tích sạt lở núi người chết mưa lũ ở miền Trung lũ cuốn trôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo