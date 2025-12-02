Lũ lụt kinh hoàng càn quét châu Á, hơn 1.160 người thiệt mạng

Trước hết, tại Indonesia, tổng số người chết vì lũ lụt và sạt lở trên đảo Sumatra tăng lên 631 người. Khoảng 3,2 triệu người bị ảnh hưởng, cùng với 2.600 người bị thương và 472 người mất tích. Hơn 1 triệu người phải sơ tán khỏi các khu vực rủi ro cao.

Các đội cứu trợ đang khẩn trương tìm đến người sống sót. Tuy nhiên, công tác này gặp trở ngại nghiêm trọng do đường sá bị phong tỏa và cầu cống bị hư hại, khiến một số vùng ở phía Bắc Sumatra vẫn bị cô lập.

Tại tỉnh Aceh, một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, các chợ đang cạn kiệt nhu yếu phẩm cơ bản và giá cả đã tăng gấp 3 lần.

Nhằm ứng phó với khủng hoảng, chính phủ Indonesia công bố kế hoạch viện trợ 34.000 tấn gạo và 6,8 triệu lít dầu ăn cho Aceh cùng các tỉnh Bắc và Tây Sumatra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng triển khai các đội phản ứng nhanh và tăng cường giám sát dịch bệnh trong khu vực.

Một triệu người đã được sơ tán khỏi đảo Sumatra của Indonesia vì lũ lụt và sạt lở. Ảnh: AP



Theo The Guardian, gió mùa thường mang theo mưa lớn, có thể gây ra lở đất và lũ lụt. Thế nhưng, những trận mưa như trút nước năm nay còn nghiêm trọng hơn vì có thêm cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca.

Cơn bão này đã tàn phá Sumatra (Indonesia) và miền Nam Thái Lan, khiến 176 người thiệt mạng ở Thái Lan.

Nhiều khu vực ở miền Nam Thái Lan vẫn còn chìm trong nước và các hoạt động cứu trợ đang được đẩy nhanh. Ảnh: The Nation

Lũ lụt nghiêm trọng càn quét miền Nam Thái Lan tiếp tục ảnh hưởng cuộc sống của hơn 2,08 triệu người tại 8 tỉnh.

Nhiều khu vực rộng lớn vẫn còn chìm trong nước và các hoạt động cứu trợ đang được đẩy nhanh.

Ông Teerapat Katchamat, Cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM), xác nhận thảm họa đã tác động đến tổng cộng 819.432 hộ gia đình tại 56 quận. Các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm: Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat.

Theo báo The Nation, mặc dù mực nước đang rút dần, quy mô khủng hoảng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất vẫn rất lớn. Trong đó, Songkhla là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 582.053 hộ gia đình bị ảnh hưởng, con số này chiếm hơn 70% tổng số hộ bị ảnh hưởng của cả 8 tỉnh.

Trong khi đó, Sri Lanka cũng không tránh khỏi thảm họa do cơn bão Ditwah gây ra, dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc. Thiệt hại ghi nhận là 390 người chết và 352 người mất tích.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự việc mà ông gọi là "thảm họa thiên nhiên thách thức nhất trong lịch sử nước nhà".

Theo giới chức Sri Lanka, hiện tại mưa đã giảm bớt trên khắp cả nước. Tuy nhiên, người dân ở hầu hết khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng vẫn phải cảnh giác vì cảnh báo sạt lở đất chưa được dỡ bỏ.