Thời sự

Công an TP Huế lý giải vì sao xe khách ‘trá hình’ hoành hành sau mưa lũ

Q.Nhật

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TP Huế tuần tra, kiểm soát lưu động tại những khung giờ, địa điểm “nóng” để xử lý nghiêm xe khách “trá hình” sau mưa lũ.

Công an TP Huế cho biết thông qua công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, vừa qua, ực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý hơn 20 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách "trá hình", góp phần lập lại trật tự giao thông sau mưa lũ.

Công an TP Huế lý giải vì sao xe khách ‘trá hình’ hoành hành sau mưa lũ - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện vận tải hành khách.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế, nêu các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng xe hợp đồng không có hợp đồng vận tải, không có danh sách hành khách; đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Tất cả các trường hợp đều được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Công an TP Huế lý giải vì sao xe khách ‘trá hình’ hoành hành sau mưa lũ - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT kiểm tra một xe khách.

Theo Công an TP Huế, sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trong khi lực lượng chức năng đang tập trung ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đã lợi dụng tình hình, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. 

Nhiều xe hoạt động theo tuyến cố định nhưng "núp bóng" dưới hình thức vận chuyển khách hợp đồng, du lịch; thậm chí dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra lưu động tại các tuyến, cửa ngõ ra vào trung tâm, các bến xe, khách sạn, khu vực tập trung khách. Nhiều xe "trá hình" đón khách lẻ tại điểm bán vé, khu dân cư đã bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", trong thời gian tới, lực lượng CSGT Công an TP Huế sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tại các khung giờ cao điểm, kiểm tra chặt chẽ tại các cửa ngõ, xử lý triệt để xe khách "trá hình", góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

TP HCM siết chặt xe khách “trá hình”

TP HCM siết chặt xe khách “trá hình”

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe khách hợp đồng “trá hình” đón trả khách sai quy định, gây mất trật tự giao thông.

Rầm rộ xe khách trá hình

Núp bóng xe hợp đồng du lịch, hàng loạt xe limousine di chuyển khắp các ngõ ngách trong tỉnh Thanh Hóa bắt khách.

Hà Nội dẹp không nổi xe khách trá hình

Những xe limousine chở khách tuyến cố định hoạt động công khai giữa ban ngày, trên các tuyến phố lớn như thách thức lực lượng chức năng Hà Nội.

