Mưa lũ ở Nam Trung Bộ ở mức rất nguy hiểm, bất thường, bao giờ mưa ngớt và lũ rút?

Ngày 20-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Trung.



Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Đồ họa: Ngọc Trinh

- Phóng viên: Thưa ông, đánh giá sơ bộ đến thời điểm này về đợt mưa lũ ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, có những điểm gì bất thường?

+ Ông Hoàng Phúc Lâm: Tình hình mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Đêm qua, sáng nay 20-11, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lịch sử năm 2009, lũ sông Ba (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 1993, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.



Hiện nay, ngày 20-11, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa; sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang ở mức rất cao, trên báo động (BĐ3) khoảng từ 0,2-2,12 m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới BĐ3.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m, sau xuống chậm.

Mưa lũ miền Trung có gì bất thường?



- Theo ông, những bất thường về đợt mưa lũ này ở Nam Trung Bộ là gì?



- Đây là đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày ở Nam Trung Bộ (từ khoảng đêm 17-11-2025 đến nay, trước đó mưa đã xảy ra ở Bắc Trung Bộ), sau các đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Đặc biệt với hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp sóng đông, đã có những thời điểm xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Ví dụ, Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông; Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh đều ghi nhận lượng mưa từ 1.000-1.200 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngay sau các đợt mưa lũ trước, các hồ thủy điện vận hành xả nước, mực nước nền trên các sông trong khu vực đã ở mức cao. Do đó trong đợt lũ này, nhiều sông đã đạt lũ lịch sử.

- Chuyên gia nhận định tình hình lũ hiện nay, dự báo trong những ngày tới? Bao giờ thì hết mưa?

+ Dự báo mưa từ sáng 20-11 đến đêm 21-11 có xu hướng tập trung ở phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc của Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; điều này khiến cho nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực ven biển và cao nguyên Nam Trung Bộ vẫn ở mức rất cao.



Cùng với đó, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Không Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Lũ đang xuống dần trên hầu khắp các sông ở Nam Trung Bộ, trừ sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sau ngày 21-11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn.



Tuy nhiên, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm.

