Mưa lũ ở Nam Trung Bộ ở mức rất nguy hiểm, bất thường, bao giờ mưa ngớt và lũ rút?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hỏi nóng - đáp nhanh

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ ở mức rất nguy hiểm, bất thường, bao giờ mưa ngớt và lũ rút?

Thùy Linh. Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Tình hình mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm, lũ ở nhiều sông vượt lũ từng ghi nhận trong lịch sử.

Ngày 20-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Trung.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Đồ họa: Ngọc Trinh

- Phóng viên: Thưa ông, đánh giá sơ bộ đến thời điểm này về đợt mưa lũ ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, có những điểm gì bất thường?

+ Ông Hoàng Phúc Lâm: Tình hình mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Đêm qua, sáng nay 20-11, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lịch sử năm 2009, lũ sông Ba (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 1993, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Hiện nay, ngày 20-11, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa; sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang ở mức rất cao, trên báo động (BĐ3) khoảng từ 0,2-2,12 m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới BĐ3.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m, sau xuống chậm.

Mưa lũ miền Trung có gì bất thường?

- Theo ông, những bất thường về đợt mưa lũ này ở Nam Trung Bộ là gì?

- Đây là đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày ở Nam Trung Bộ (từ khoảng đêm 17-11-2025 đến nay, trước đó mưa đã xảy ra ở Bắc Trung Bộ), sau các đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Đặc biệt với hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp sóng đông, đã có những thời điểm xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Ví dụ, Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông; Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh đều ghi nhận lượng mưa từ 1.000-1.200 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngay sau các đợt mưa lũ trước, các hồ thủy điện vận hành xả nước, mực nước nền trên các sông trong khu vực đã ở mức cao. Do đó trong đợt lũ này, nhiều sông đã đạt lũ lịch sử.

- Chuyên gia nhận định tình hình lũ hiện nay, dự báo trong những ngày tới? Bao giờ thì hết mưa?

+ Dự báo mưa từ sáng 20-11 đến đêm 21-11 có xu hướng tập trung ở phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc của Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; điều này khiến cho nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực ven biển và cao nguyên Nam Trung Bộ vẫn ở mức rất cao.

Cùng với đó, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Không Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Lũ đang xuống dần trên hầu khắp các sông ở Nam Trung Bộ, trừ sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sau ngày 21-11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn.

Tuy nhiên, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm.

- Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan

Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

(NLĐO) - Đến trưa 20-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử

Mưa lũ lịch sử ở Gia Lai: Còn vài nơi vẫn bị chia cắt

(NLĐO) – Đợt mưa lũ kéo dài hai ngày qua ở Gia Lai đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có người thương vong

Chuẩn bị phương án ứng cứu mưa - lũ đặc biệt tại Đắk Lắk

Bé gái 13 tuổi bị bà nội tra khảo, đánh đập dã man; Phát hiện người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở trung tâm TP HCM… là những tin tức hôm nay đáng chú ý.

sạt lở đất ngập lụt Nam Trung Bộ tình hình mưa lũ vì sao mưa lũ miền trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo