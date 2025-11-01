HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mưa lũ ở Quảng Trị: 5 người chết và mất tích, hơn 3.600 nhà dân ngập sâu

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Trị ngập sâu, nhiều tuyến đường chia cắt, 5 người chết và mất tích.

Mưa lũ Quảng Trị: 5 Người chết và mất tích , hơn 3 . 600 Nhà dân ngập sâu - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến hơn 3.600 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt

Sáng 1-11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục chìm trong nước lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt, hàng chục nghìn học sinh phải tạm nghỉ học.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có hơn 120 điểm ngập lụt, tập trung ở các vùng trũng thấp và ven sông như Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Hải Lăng, Diên Sanh, Vĩnh Định…. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị chia cắt, trong đó có Quốc lộ 9, 9B, 9C, 12A, 15 và tỉnh lộ 49C, 564B.

Tại khu vực miền núi, 96 ngầm tràn và đường liên xã bị nước lũ bao phủ, khiến việc đi lại hoàn toàn tê liệt. Lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm xung yếu để cảnh báo và hỗ trợ người dân.

Mưa lũ cũng khiến hơn 3.600 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Hơn 28.000 học sinh ở hơn 100 điểm trường trên toàn tỉnh phải tạm nghỉ học do nước lũ dâng cao.

Tính đến sáng nay, toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 3 người bị thương. Trong đó, người mất tích là ông Nguyễn Tiến Cường (61 tuổi, trú phường Ba Đồn), bị nước cuốn trôi khi thả lưới trên sông.

Mưa lũ Quảng Trị: 5 Người chết và mất tích , hơn 3 . 600 Nhà dân ngập sâu - Ảnh 2.

Mưa lũ Quảng Trị: 5 Người chết và mất tích , hơn 3 . 600 Nhà dân ngập sâu - Ảnh 3.

Sạt lở tại thôn Ra Ró, xã Tà Rụt.

Công tác khắc phục thiệt hại đang được triển khai khẩn trương. Trên các tuyến quốc lộ, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên QL9C, QL9B, với hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống mặt đường. Một số tuyến tỉnh lộ như 571 và 587 bị sụt lở, xói trôi mặt đường, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, hơn 20 điểm sạt lở đất được ghi nhận ở các xã Nam Hải Lăng, Đakrông, Kim Ngân, Lệ Thủy, Dân Hóa, Tà Rụt, Hướng Hiệp, Đồng Lê, Tân Gianh…. Các lực lượng chức năng đang tập trung khơi thông dòng chảy, khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông và cứu trợ người dân vùng ngập.

Dự báo, mưa lớn còn kéo dài trong vài ngày tới, nguy cơ ngập lụt và sạt lở vẫn rất cao. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân không chủ quan, đặc biệt hạn chế qua lại vùng nước sâu, ngầm tràn để tránh thiệt hại về người.

Tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Sáng 1-11, ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, cho biết trong tối hôm qua, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể cháu Mai Cao Ngọc Hà (SN 2015, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) - bị nước lũ cuốn trôi mất tích chiều cùng ngày.

Trước đó, 3 em nhỏ đi qua đoạn đường giữa cánh đồng ở thôn Hướng Phương thì bất ngờ gặp dòng nước lũ chảy xiết. Cả ba em bị cuốn trôi xuống khu vực cống nước. Phát hiện sự việc, một người đàn ông kịp thời cứu được 2 em nhỏ. Tuy nhiên, em Ngọc Hà không may bị nước lũ cuốn mất tích.


Tin liên quan

Nhiều khu dân cư ở Quảng Trị ngập sâu, 2 người chết và mất tích vì mưa lũ

Nhiều khu dân cư ở Quảng Trị ngập sâu, 2 người chết và mất tích vì mưa lũ

(NLĐO) - Mưa lũ ở Quảng Trị khiến 2 người chết và mất tích, hơn 500 nhà ngập sâu, hàng trăm người phải sơ tán, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mưa lũ lịch sử miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà ngập trong nước

(NLĐO) - Tính đến 17 giờ ngày 29-10, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 16 người chết, mất tích, hơn 127 ngàn ngôi nhà ngập trong nước.

Phó Thủ tướng ngồi đò vượt lũ thăm người dân Quảng Trị

(NLĐO) - Vượt dòng nước lũ vào vùng ngập ở Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con, chỉ đạo sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở

