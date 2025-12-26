HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi mua lại căn nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" đã thỏa thuận, ký hợp đồng mua bán chỉ 3,7 tỉ đồng

Sáng 26-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với vợ chồng trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh là Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thế Thuật (SN 1963; ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế" theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 200 Bộ Luật Hình sự.

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" cùng Nguyễn Thế Thuật tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 26-6-2024, Nguyễn Văn Vy, Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật cùng nhau kí kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 08 tại số nhà 136 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình chuyển nhượng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" đã trao đổi và thống nhất với Nguyễn Thế Thuật làm hợp đồng ghi thấp giá trị mua bán để thực hiện hành vi trốn thuế. Theo đó, giá trị ngôi nhà vợ chồng Vi, Giang mua với giá 13 tỉ đồng, thế nhưng khi làm hợp đồng chỉ ghi 3 tỉ 750 triệu đồng.

Với hành vi trên, vợ chồng Nguyễn Văn vi, Phạm Thị Hương Giang đã gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền 231 triệu đồng.

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng - Ảnh 2.

Quanh cảnh phiên xét xử trùm giang hồ Vi "ngộ"

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước trong hoạt động thu thuế, nộp ngân sách cho Nhà nước, phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên xét xử, căn cứ các hành vi, tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật mỗi người bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Tin liên quan

Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

(NLĐO) - Để chạy án cho phạm nhân Hòa "chua", trùm giang hồ Vi "ngộ" đã đưa 350 triệu đồng cho một cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện cũ của tỉnh Nghệ An

Mạnh "gỗ" giữ vai trò gì trong băng nhóm tội phạm của "trùm giang hồ" Vi "ngộ"?

(NLĐO)- Quá trình đấu tranh triệt xóa băng nhóm do "trùm giang hồ" Vi "ngộ" cầm đầu, Công an Thanh Hóa xác định Mạnh "gỗ" có vai trò quân sư, đứng sau chỉ đạo.

Bắt "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ"

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ" cùng 9 bị can khác liên quan tới đường dây buôn lậu gỗ từ Lào về Việt Nam

tỉnh Thanh Hóa trùm giang hồ trốn thuế trùm giang hồ Vi "ngộ" vợ chồng trùm giang hồ
