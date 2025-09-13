Mua phải hàng giả, hàng nhái trên online, người tiêu dùng có thể làm gì để lấy lại tiền?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mua phải hàng giả, hàng nhái trên online, người tiêu dùng có thể làm gì để lấy lại tiền?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nếu mua phải hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử, người tiêu dùng được khuyến cáo cần phản hồi ngay cho sàn.

Ông Nguyễn Chí Thành (TP HCM) cho biết tháng trước ông đã mua một đôi giày thể thao thương hiệu Adidas qua một phiên livestream với giá giảm từ 1,9 triệu đồng xuống còn 1,1 triệu đồng.

Người bán khẳng định đây là hàng chính hãng 100%, nhưng do là hàng “backdoor” (hàng chính hãng tuồn ra ngoài qua kênh không chính thức, không có tag hay hộp đầy đủ) nên mới có mức giá hấp dẫn. Tin tưởng, ông Thành nhanh chóng chốt đơn.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị mang giày đi du lịch và quét mã kiểm tra, ông phát hiện sản phẩm không có thông tin, thực chất chỉ là hàng “rep 1:1” – được làm nhái theo hàng thật. Do đã nhận hàng khá lâu, ông không thể đổi trả.

Không chỉ ông Thành, chị Đặng Thu Thảo (TP HCM) cũng gặp tình huống tương tự. Chị từng đặt mua hai chiếc áo sơ mi gần 300.000 đồng trên một sàn thương mại điện tử.

Gian hàng này sử dụng tên thương hiệu gần giống Zara, khiến chị nghĩ rằng có thể mua được sản phẩm tốt với giá rẻ. Nhưng khi nhận hàng, logo áo chỉ na ná Zara chứ không phải hàng chính hãng.

Mua phải hàng giả hàng nhái trên online, người tiêu dùng có thể làm gì để lấy lại tiền? - Ảnh 1.

Trong trường hợp mua qua website hoặc mạng xã hội, người tiêu dùng được khuyến cáo báo cáo Cục Quản lý thị trường hoặc cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi

“Vì giá trị đơn hàng nhỏ nên tôi không trả lại, nhưng nếu gặp trường hợp như vậy lần sau, chắc chắn tôi sẽ hoàn trả để bảo vệ quyền lợi” - chị Thảo chia sẻ.

Đại diện một sàn thương mại điện tử cho biết, gần đây đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp siết chặt kiểm soát hàng hóa. Tuy nhiên, với số lượng sản phẩm giao dịch khổng lồ mỗi ngày, khó tránh khỏi sai sót.

Hiện sàn đã triển khai định danh người bán để hạn chế tình trạng hàng nhái, hàng giả, ngoài ra có các cơ chế đổi trả, phản ánh để bảo vệ người tiêu dùng.

Tại talkshow “Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý” do Báo Người Lao Động tổ chức vừa qua, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), cho biét người tiêu dùng cần xác định rõ nguồn mua hàng. Nếu giao dịch qua sàn thương mại điện tử, phải phản hồi ngay cho sàn khi phát hiện sản phẩm không đúng chất lượng.

Trong trường hợp mua qua website hoặc mạng xã hội, nên báo cho Cục Quản lý thị trường hoặc cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi.

"Khi người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng chính là cách giúp thị trường thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững"- ông Đức nói.

Ông Trần Lâm, CEO Julyhouse, cho rằng khi mua phải hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng cần báo cáo ngay để sàn khóa gian hàng vi phạm.

Đồng thời, trong vòng 24 giờ sau khi nhận hàng, người mua phải kiểm tra kỹ sản phẩm và thương hiệu để kịp thời đổi trả, tránh thiệt hại cho chính mình.

Theo các chuyên gia, thay vì đợi đến khi xảy ra sự cố mới xử lý, người tiêu dùng nên chủ động hình thành thói quen mua sắm an toàn.

Cụ thể, cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, đọc đánh giá của người mua trước, ưu tiên lựa chọn gian hàng có chứng nhận chính hãng và sử dụng phương thức thanh toán đảm bảo. Những bước này sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tin liên quan

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

(NLĐO)- Là chủ đề của talkshow được Báo Người Lao Động tổ chức lúc 10 giờ sáng nay, 10-9.

Tỉnh táo khi "săn sale" cuối năm

Người mua cần cẩn trọng trong việc kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và cân nhắc để tránh chi tiêu vượt quá nhu cầu

Tháng ngâu, ô tô, xe máy giảm giá mạnh

Sức mua ô tô trong tháng 9-2025 dự báo tiếp đà sụt giảm của 2 tháng trước đó do bị ảnh hưởng bởi tâm lý người tiêu dùng trong tháng 7 âm lịch (tháng ngâu).

hàng giả hàng nhái thương mại điện tử Online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo