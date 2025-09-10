HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"

Lê Tỉnh. Ảnh - Đồ họa: Quang Liêm - Kiến Quí

(NLĐO)- Là chủ đề của talkshow được Báo Người Lao Động tổ chức lúc 10 giờ sáng nay, 10-9.

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang sắp bước vào mùa mua sắm cao điểm với loạt sự kiện lớn trong năm như 10-10, 11-11, Black Friday, 12-12 và Tết Nguyên đán.

Thương mại điện tử bùng nổ khuyến mãi

Đây là thời điểm người tiêu dùng săn khuyến mãi nhiều nhất, đồng thời các sàn thương mại điện tử tập trung tung ưu đãi và chiến dịch lớn.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số thương mại điện tử đã vượt 202.000 tỉ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ, trong khi giá trị trung bình mỗi sản phẩm cũng tăng hơn 5%.

Tuy nhiên, giữa “cơn bão” khuyến mãi, nhiều người tiêu dùng vẫn băn khoăn: Liệu có mua được sản phẩm giá tốt, dịch vụ đáng tin cậy hay phải đối mặt với rủi ro khi mua sắm trực tuyến?

Trong bối cảnh này, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý" với sự tham gia của các khách mời:

- Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

- Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích thị trường Công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI

- Ông Trần Lâm, CEO Julyhouse

"Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý"- Ảnh 1.

Talkshow "Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý" do Báo Người Lao Động tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 10-9

 

Tin liên quan

Ra mắt sàn thương mại điện tử xanh đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt sàn thương mại điện tử xanh đầu tiên tại Việt Nam

(NLĐO) –Với hệ sinh thái giao thương tích hợp, EcoHub giúp doanh nghiệp xanh nâng cao lợi thế cạnh tranh, kết nối trực tiếp với đối tác toàn cầu

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

(NLĐO)- Nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành thời trang chính hãng.

Xu Hướng Mua Đồ Gốm Sứ Online Hiện Nay: Liệu Có Uy Tín?

Mua sắm gốm sứ gia dụng, quà tặng trực tuyến trở thành xu hướng mới của người Việt Nam hiện đại, chỉ vài cú nhấp chuột là hàng hóa được giao tận nhà.

thương mại điện tử khuyến mãi giảm giá mua sắm online
