Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang sắp bước vào mùa mua sắm cao điểm với loạt sự kiện lớn trong năm như 10-10, 11-11, Black Friday, 12-12 và Tết Nguyên đán.

Thương mại điện tử bùng nổ khuyến mãi

Đây là thời điểm người tiêu dùng săn khuyến mãi nhiều nhất, đồng thời các sàn thương mại điện tử tập trung tung ưu đãi và chiến dịch lớn.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số thương mại điện tử đã vượt 202.000 tỉ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ, trong khi giá trị trung bình mỗi sản phẩm cũng tăng hơn 5%.

Tuy nhiên, giữa “cơn bão” khuyến mãi, nhiều người tiêu dùng vẫn băn khoăn: Liệu có mua được sản phẩm giá tốt, dịch vụ đáng tin cậy hay phải đối mặt với rủi ro khi mua sắm trực tuyến?

Trong bối cảnh này, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Thương mại điện tử: Bùng nổ khuyến mãi cuối năm, những điều cần lưu ý" với sự tham gia của các khách mời:

- Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

- Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích thị trường Công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI

- Ông Trần Lâm, CEO Julyhouse