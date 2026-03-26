Mùa sâm Ngọc Linh "thức giấc"

Xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) nơi được xem là "thủ phủ" của cây sâm Ngọc Linh. Nơi đây có hàng chục nghìn hec-ta sâm Ngọc Linh được trồng dưới tán rừng nguyên sinh.

Cách đây 53 năm, trên dãy Ngọc Linh, loài sâm đặc hữu của Việt Nam đã được phát hiện, mở ra hướng đi mới cho ngành dược liệu trong nước. Từ một cây rừng quý hiếm, đến nay sâm Ngọc Linh đã trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao, được ví như "quốc bảo", góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng núi.

Những vườn sâm Ngọc Linh dưới tán rừng của người dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Đồng bào Xơ Đăng nơi đây từ lâu đã gắn bó với cây sâm, không chỉ như một sinh kế mà còn là "báu vật" của đại ngàn.

Vườn sâm Ngọc Linh tiền tỉ của người dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Những năm gần đây, mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp giúp việc trồng, chăm sóc và bảo vệ sâm Ngọc Linh ngày càng bài bản, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững từ cây dược liệu quý này.

Hạt sâm Ngọc Linh

Những chồi sâm mọc lên sau thời gian dài "ngủ đông"

Theo kinh nghiệm của người trồng sâm, mỗi năm cây trải qua 3 chu kỳ phát triển. Từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau là giai đoạn ngủ đông, khi cây rụng lá, toàn bộ dinh dưỡng dồn về củ nằm sâu dưới đất.

Chồi sâm Ngọc Linh

Sang tháng 2 và 3, cây bước vào chu kỳ "thức giấc", bắt đầu mọc cuống, hình thành lá, ra hoa và cũng là lúc những hạt giống ươm từ mùa trước nảy mầm, mở đầu vụ trồng mới.

Từ tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn hình thành hạt. Đến khoảng tháng 7, hạt chín dần và được thu hoạch kéo dài đến tháng 10. Sau chu kỳ sinh trưởng, cây lại quay về trạng thái "ngủ đông" để tích lũy dưỡng chất cho mùa sau.

Đồng bào Xơ Đăng gắn bó với cây sâm, không chỉ như một sinh kế mà còn là "báu vật" của đại ngàn

Anh A Đức (trú thôn Đắk Viên, xã Măng Ri) chia sẻ, giai đoạn sâm "thức giấc" quan trọng nhất trong năm. Cây mới bật lên, rất dễ bị gãy cuống hay hư lá nếu gặp mưa lớn hoặc cành cây rơi trúng. Một năm cây chỉ phát triển một lá và không thể mọc lại.

"Những ngày này người trồng sâm gần như "ăn ngủ cùng rừng". Các vườn sâm được kiểm tra liên tục, mái che được gia cố chắc chắn để hạn chế tác động của thời tiết", anh Đức nói.