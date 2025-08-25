HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giúp nhau làm giàu từ sâm Ngọc Linh

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG

Nhờ cây sâm Ngọc Linh, nhiều người dân vùng núi TP Đà Nẵng thoát nghèo vươn lên làm giàu, trở thành tỉ phú

Khi nói về những "đại gia" trên đỉnh Ngọc Linh, người dân nơi đây đều nhắc đến ông Nguyễn Văn Lượng (nóc Luông Giang, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng). Điều làm nên tên tuổi của ông không chỉ sự giàu có từ vườn sâm bạc tỉ, mà còn là câu chuyện về nghị lực phi thường và tấm lòng sẻ chia với người dân.

Vượt khó khởi nghiệp

Trước đây, ông Lượng từng làm nhiều nghề nhưng cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Quyết tâm tìm một lối đi riêng, ông đã chọn sâm Ngọc Linh - một loại cây dược liệu quý hiếm của núi rừng để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 1990, ông Lượng bắt đầu khởi nghiệp trồng sâm Ngọc Linh. Do thiếu kinh nghiệm, giá cả bấp bênh, thậm chí sâm bị thối úng… khiến ông không ít lần nản lòng. Thế nhưng, với ý chí làm giàu và niềm tin mãnh liệt vào giá trị của cây sâm, ông kiên trì mày mò, tích lũy kinh nghiệm. Ông tự kiếm hạt sâm mọc hoang, mang về ươm giống và tìm những khu đất mùn, có tán lá che ở độ cao trên 1.700 m để trồng.

Nghị lực đó đã được đền đáp khi sâm Ngọc Linh được y học công nhận là loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao. Đến những năm 2000, vườn sâm đã mang về cho gia đình ông Linh thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Không ngần ngại, ông tiếp tục mở rộng quy mô, thành lập các nhóm hộ trồng sâm và thuê nhân công địa phương. Đến nay, vườn sâm của ông đã phát triển lên hơn 10 ha với hơn 200.000 cây, mang lại thu nhập hơn 5 tỉ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông Lượng còn thường xuyên hỗ trợ cây sâm giống, tìm chọn địa điểm thích hợp, hướng dẫn kỹ thuật trồng cho người dân trong làng. Nhờ sự giúp đỡ của ông, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, trong đó có ông Hồ Văn Bôi (thôn 3, xã Trà Linh).

Giúp nhau làm giàu từ sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Dấu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Trà Linh, TP Đà Nẵng (trái) - với mô hình “Vườn sâm kết đoàn” đã giúp nhiều thanh niên thoát nghèo

Từ vài chục cây sâm giống có được nhờ đổi công, vợ chồng ông Bôi đã kiên trì chăm sóc, vay vốn và mở rộng diện tích. Giờ đây, vườn sâm khoảng 2.000 gốc giúp gia đình ông có thu nhập ổn định, thoát cảnh nghèo khó.

Trên đỉnh Ngọc Linh, anh Hồ Văn Dang được xem là tấm gương vượt khó khởi nghiệp của đồng bào Xê Đăng. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về, anh làm thuê, nhận trả công bằng cây sâm giống. Với sự cần cù, chịu khó, anh đã biến những gốc sâm nhỏ bé ban đầu thành vườn sâm hàng ngàn cây, trị giá hàng tỉ đồng.

Thoát nghèo vươn lên làm giàu, anh Dang giúp đỡ dân làng bằng việc xây dựng mô hình tập thể trồng sâm, tặng sâm cho các cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Hiện nay, nhóm hộ trồng sâm của anh sở hữu trên 20 ha sâm Ngọc Linh. Anh Dang cũng được địa phương tín nhiệm, cử làm thành viên tổ kiểm định tại phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng.

Lan tỏa sự sẻ chia

Tại xã Trà Linh, từ cây sâm Ngọc Linh, nhiều mô hình giúp nhau thoát nghèo được lan tỏa như: đảng viên giúp nhau trồng sâm, tổ hợp tác trồng sâm; thanh niên cùng nhau làm giàu từ sâm... Trong đó, đáng chú ý là mô hình "Vườn sâm kết đoàn" do anh Hồ Văn Dấu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Trà Linh - khởi xướng.

Là người Xê Đăng, anh Dấu luôn trăn trở làm thế nào để giúp bà con thoát nghèo bền vững. Nhận thấy sâm Ngọc Linh là "gia sản" mà rừng ban tặng, vợ chồng anh quyết định chia sẻ những cây sâm giống từ vườn nhà mình. Từ năm 2019, họ bắt đầu tặng sâm cho các hộ thanh niên khó khăn, những cặp vợ chồng mới ra riêng hay các trường hợp ốm đau.

Một trong những người đầu tiên được hưởng lợi từ tấm lòng của vợ chồng anh Dấu là anh Hồ Văn Đoàn. Với 20 cây sâm 2 năm tuổi được tặng, sau hơn 4 năm chăm sóc, vườn sâm của anh đã phát triển lên đến 250 cây. Từ sự hỗ trợ ban đầu của anh Dấu, đến nay. gia đình anh Đoàn không những thoát nghèo mà còn có vườn sâm trị giá hàng trăm triệu đồng.

Mong muốn lan tỏa mô hình và giúp đỡ được nhiều người hơn, anh Hồ Văn Dấu đã khởi xướng mô hình "Vườn sâm kết đoàn". Đây là một quỹ sâm giống chung do các đoàn viên, thanh niên đóng góp. Vườn sâm này hoạt động như một nguồn quỹ, thanh niên trong xã gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ từ 20 đến 30 cây sâm giống.

"Vườn sâm kết đoàn" hoạt động theo phương châm "ai có gốc góp gốc, có hạt góp hạt, có công góp công". Sau khi thu hoạch, các thành viên sẽ hoàn vốn và chia lãi theo tỉ lệ đóng góp ban đầu. Từ ý tưởng ban đầu của anh Dấu, vườn sâm chung hiện đã có hàng trăm cây từ 1 đến 5 năm tuổi.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ khởi nghiệp, khi sâm lớn và được thu hoạch, một phần lợi nhuận sẽ được dùng để giúp đỡ người già neo đơn, người có công với cách mạng hay người có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình này đã giúp hàng trăm hộ thanh niên thoát nghèo và tiếp tục đóng góp vào quỹ sâm, ngày càng lan tỏa sự sẻ chia và góp phần cùng nhau phát triển bền vững. 

Trao sinh kế cho người nghèo

Tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VII diễn ra đầu tháng 8-2025, UBND xã Trà Linh đã vận động 24 doanh nghiệp, hộ trồng sâm ủng hộ hơn 7.000 cây giống (trị giá hơn 1,4 tỉ đồng) để trao tặng 21 hộ nghèo ở địa phương và 12 hộ ở các xã lân cận.

Theo ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, việc trao tặng sâm giống cho các hộ nghèo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là cách trao "cần câu" - trao sinh kế để các hộ nghèo có điều kiện tự lực phát triển. Với sâm giống được tặng, họ có cơ hội thay đổi cuộc sống, thoát nghèo bền vững.


