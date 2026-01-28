Mùa Tết, hàng loạt "ông lớn" ngành thực phẩm ở TPHCM nằm trong danh sách kiểm tra

Mục đích kiểm tra nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Đặc biệt là các sản phẩm/nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp này như: thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol.

Các cơ sở sẽ được kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm…

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tập trung vào những cơ sở là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Do đó, trong danh sách này có hàng loạt ông lớn trong ngành thực phẩm Việt Nam đóng tại TPHCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan (bìa phải), Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng các thanh tra an toàn thực phẩm kiểm tra tại chợ Tết những năm trước

Về sản xuất chế biến đáng chú ý có: Nhà máy sữa Vinamilk (phường Bến Cát), Tân Hiệp Phát (phường Lái Thiêu), cà phê hòa tan Trung Nguyên (phường Dĩ An), TRIBECO Bình Dương (phường Bình Hòa), URC Việt Nam (phường An Phú), PEPSICO Việt Nam (phường Bình Dương), Liên Thành (nước mắm, phường Khánh Hội), Masan Consumer (phường Sài Gòn), Nhà máy bia Heineken Việt Nam (phường Thới An), Nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh (phường Chợ Lớn)…

Về bán lẻ, nhiều điểm kinh doanh của các siêu thị như: Lotte, WinMart, Kingfood Mart, Co.opMart, Bách Hóa Xanh, AEON, San Hà, Long Bình, Vissan, Satra… nằm trong danh sách kiểm tra.

Thanh tra an toàn thực phẩm tại một siêu thị ở TPHCM

Danh sách còn có nhiều đơn vị nhập khẩu trái cây lớn như: Tony, BioVegi Miền Nam; nhiều thương nhân ở các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền…

Thời gian kiểm tra từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 31-3 (hơn 2 tháng); các đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành lập.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại nơi được kiểm tra.