Kinh tế

Mùa Tết, hàng loạt "ông lớn" ngành thực phẩm ở TPHCM nằm trong danh sách kiểm tra

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thực phẩm Tết và lễ hội mùa xuân 2026 kèm chi tiết hơn 1.300 cơ sở trong danh sách.

Mục đích kiểm tra nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Đặc biệt là các sản phẩm/nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp này như: thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol.

TIN LIÊN QUAN

Các cơ sở sẽ được kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm…

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tập trung vào những cơ sở là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Do đó, trong danh sách này có hàng loạt ông lớn trong ngành thực phẩm Việt Nam đóng tại TPHCM.

Kiểm tra thực phẩm Tết 2026 tại TPHCM: Danh sách ông lớn ngành thực phẩm - Ảnh 3.

Bà Phạm Khánh Phong Lan (bìa phải), Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng các thanh tra an toàn thực phẩm kiểm tra tại chợ Tết những năm trước

Về sản xuất chế biến đáng chú ý có: Nhà máy sữa Vinamilk (phường Bến Cát), Tân Hiệp Phát (phường Lái Thiêu), cà phê hòa tan Trung Nguyên (phường Dĩ An), TRIBECO Bình Dương (phường Bình Hòa), URC Việt Nam (phường An Phú), PEPSICO Việt Nam (phường Bình Dương), Liên Thành (nước mắm, phường Khánh Hội), Masan Consumer (phường Sài Gòn), Nhà máy bia Heineken Việt Nam (phường Thới An), Nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh (phường Chợ Lớn)…

Về bán lẻ, nhiều điểm kinh doanh của các siêu thị như: Lotte, WinMart, Kingfood Mart, Co.opMart, Bách Hóa Xanh, AEON, San Hà, Long Bình, Vissan, Satra… nằm trong danh sách kiểm tra.

Kiểm tra thực phẩm Tết 2026 tại TPHCM: Danh sách ông lớn ngành thực phẩm - Ảnh 4.

Thanh tra an toàn thực phẩm tại một siêu thị ở TPHCM

Danh sách còn có nhiều đơn vị nhập khẩu trái cây lớn như: Tony, BioVegi Miền Nam; nhiều thương nhân ở các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền…

Thời gian kiểm tra từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 31-3 (hơn 2 tháng); các đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành lập.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại nơi được kiểm tra.

Tin liên quan

Phát hiện hơn 10 tấn thực phẩm nhập khẩu trôi nổi đang trên đường tiêu thụ

Phát hiện hơn 10 tấn thực phẩm nhập khẩu trôi nổi đang trên đường tiêu thụ

(NLĐO) - Lực lượng chức năng ở Hà Nội vừa phát hiện một xe chở hàng chứa lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả thu 1.800 tỉ đồng, Medistar Việt Nam liên tục tăng vốn

(NLĐO) - Trong 15 năm qua, Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã liên tục tăng vốn điều lệ từ 6 tỉ đồng lên tới 80 tỉ đồng.

Hiệp hội Du lịch TPHCM kiểm soát chặt khâu tổ chức sự kiện, lễ hội liên quan an toàn thực phẩm

(NLĐO) – TPHCM là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội ẩm thực quy mô lớn nên cần tăng cường kiểm soát quy trình cung ứng thực phẩm...

Vinamilk Bia Sài Gòn Trung Nguyên bia heineken kiểm tra thực phẩm
