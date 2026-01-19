Bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả thu 1.800 tỉ đồng, Medistar Việt Nam liên tục tăng vốn

Tin từ Bộ Công an ngày 19-1 cho biết Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.



Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Bộ Công an

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại 1 Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (có địa chỉ tại Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội) để đưa đi tiêu thụ.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18-1-2026, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam được thành lập năm 2011 tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp do ông ông Đoàn Trung Đức (SN 1980) làm người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ vị trí Tổng giám đốc.

Với vốn điều lệ 6 tỉ đồng, trong đó ông Đoàn Trung Đức góp 4,2 tỉ đồng, tương đương sở hữu 70% vốn; bà Nguyễn Thị Hồng góp 1,8 tỉ đồng, tương đương 30% vốn của doanh nghiệp.

Medistar Việt Nam từng phủ nhận không liên quan tới đường dây sản xuất hàng giả

Đáng chú ý, trong 15 năm qua, doanh nghiệp này nhiều lần tăng vốn từ 6 tỉ đồng lên tới 80 tỉ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp tăng vốn từ 6 tỉ đồng lên 14,2 tỉ đồng vào tháng 11-2014. Tỉ lệ góp vốn vẫn là ông Đoàn Trung Đức góp 70%, bà Nguyễn Thị Hồng 30%.

Sau đó, doanh nghiệp này tăng vốn lên 32 tỉ đồng. Đến tháng 7-2016, công ty tăng vốn lên 50 tỉ đồng.

Ngày 20-12-2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 80 tỉ đồng. Trong đó, cơ cấu góp vốn không thay đổi, ông Trung góp 56 tỉ đồng, tương đương 70% vốn, bà Hồng góp 24 tỉ đồng tương đương 30% vốn.

Đáng chú ý, hồi tháng 5-2025, fanpage của doanh nghiệp này với 4,9 ngàn người theo dõi trên mạng xã hội từng phát thông báo về việc hình ảnh Medistar Việt Nam xuất hiện trên phóng sự điều tra vụ án sản xuất hàng giả.

Theo đó, Medistar Việt Nam khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ gặp gỡ, đàm phán, quan hệ hợp tác, gia công sản xuất hay cung cấp sản phẩm, dịch vụ nào cho các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật trong phóng sự nêu trên.

"Hình ảnh vỏ thùng mang tên Medistar Việt Nam xuất hiện trong các video phóng sự hoàn toàn không mang tính kết luận hay phản ánh bất kỳ mối liên quan nào giữa Medistar Việt Nam với hành vi sản xuất hàng giả" - thông báo của doanh nghiệp nêu.