Bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả thu 1.800 tỉ đồng, Medistar Việt Nam liên tục tăng vốn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả thu 1.800 tỉ đồng, Medistar Việt Nam liên tục tăng vốn

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong 15 năm qua, Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã liên tục tăng vốn điều lệ từ 6 tỉ đồng lên tới 80 tỉ đồng.

Tin từ Bộ Công an ngày 19-1 cho biết Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội vừa phối hợp triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Bán hàng tấn thực phẩm chức năng giả , Medistar Việt Nam bị khởi tố - Ảnh 1.

Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Bộ Công an

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại 1 Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (có địa chỉ tại Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội) để đưa đi tiêu thụ.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Quá trình điều tra bước đầu xác định từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18-1-2026, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam cùng 5 đối tượng có liên quan trong đường dây về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam được thành lập năm 2011 tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp do ông ông Đoàn Trung Đức (SN 1980) làm người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ vị trí Tổng giám đốc.

Với vốn điều lệ 6 tỉ đồng, trong đó ông Đoàn Trung Đức góp 4,2 tỉ đồng, tương đương sở hữu 70% vốn; bà Nguyễn Thị Hồng góp 1,8 tỉ đồng, tương đương 30% vốn của doanh nghiệp.

Medistar Việt Nam từng phủ nhận không liên quan tới đường dây sản xuất hàng giả

Đáng chú ý, trong 15 năm qua, doanh nghiệp này nhiều lần tăng vốn từ 6 tỉ đồng lên tới 80 tỉ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp tăng vốn từ 6 tỉ đồng lên 14,2 tỉ đồng vào tháng 11-2014. Tỉ lệ góp vốn vẫn là ông Đoàn Trung Đức góp 70%, bà Nguyễn Thị Hồng 30%.

Sau đó, doanh nghiệp này tăng vốn lên 32 tỉ đồng. Đến tháng 7-2016, công ty tăng vốn lên 50 tỉ đồng.

Ngày 20-12-2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 80 tỉ đồng. Trong đó, cơ cấu góp vốn không thay đổi, ông Trung góp 56 tỉ đồng, tương đương 70% vốn, bà Hồng góp 24 tỉ đồng tương đương 30% vốn.

Đáng chú ý, hồi tháng 5-2025, fanpage của doanh nghiệp này với 4,9 ngàn người theo dõi trên mạng xã hội từng phát thông báo về việc hình ảnh Medistar Việt Nam xuất hiện trên phóng sự điều tra vụ án sản xuất hàng giả.

Theo đó, Medistar Việt Nam khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ gặp gỡ, đàm phán, quan hệ hợp tác, gia công sản xuất hay cung cấp sản phẩm, dịch vụ nào cho các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật trong phóng sự nêu trên.

"Hình ảnh vỏ thùng mang tên Medistar Việt Nam xuất hiện trong các video phóng sự hoàn toàn không mang tính kết luận hay phản ánh bất kỳ mối liên quan nào giữa Medistar Việt Nam với hành vi sản xuất hàng giả" - thông báo của doanh nghiệp nêu.

Tin liên quan

Khởi tố Tổng giám đốc 1 công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô ngàn tỉ đồng

Khởi tố Tổng giám đốc 1 công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng.

Tùng Dương thay đổi như thế nào để gần hơn với khán giả?

(NLĐO) - Dù tự hào với những sản phẩm đã làm, Tùng Dương thừa nhận không phải tất cả đều phù hợp với số đông.

"Cô gái tỉ view" Phùng Khánh Linh làm xiêu lòng hàng nghìn khán giả

(NLĐO)- Phùng Khánh Linh gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với hình tượng tóc trắng, ẩn dụ cho người con gái vô thực, bí ẩn và cuốn hút kỳ lạ.

thực phẩm chức năng thuốc giả hàng giả Medistar Việt Nam Đoàn Trung Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo