Mưa trái mùa bất ngờ trút xuống TP HCM, trời tối sầm giữa chiều

Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa nay 7-3, TPHCM chủ yếu có nắng đến nắng nóng. Đến hơn 15 giờ, nhiều khu vực tại TPHCM bất ngờ tối sầm, mưa trái mùa nhanh chóng trút xuống.

Cơn mưa khá lớn, kéo dài khoảng 20 phút, sau đó giảm dần nhưng vẫn tiếp tục rải rác, nhiều nơi vẫn liên tục có tiếng sấm rền.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống TPHCM từ hơn 15 giờ

Hồi 15 giờ, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết TPHCM tồn tại hình thế gây mưa dông, nguyên nhân gây mưa do khối không khí lạnh di chuyển ra phía Đông và suy yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh.

Theo đó, vùng mây dông đang hoạt động trên nhiều khu vực thuộc TPHCM và vùng lân cận.

Mưa kèm dông, sét đã xuất hiện tại nhiều phường, xã như Thới An, An Phú Đông, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Thông Tây Hội, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Phú Thọ Hòa, Cát Lái, Bình Trưng…

Ngoài ra, các khu vực vùng ven như Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè cũng đang có mưa dông.

Mưa dông khiến nhiều nơi ở TPHCM tối sầm lại

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM, sau đó có khả năng lan sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (khoảng 8-17 m/s).

Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào cuối giờ chiều.

Do đó, người dân khi di chuyển ngoài trời cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình dễ bị gió giật để đảm bảo an toàn.



