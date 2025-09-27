HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mua xe máy, xin đi thử rồi mang về nhà cất giấu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do thiếu tiền tiêu xài, Trần Đức Thắng đã tới cửa hàng mua bán xe máy cũ giả vờ mua xe, sau đó xin đi thử rồi mang thẳng xe về nhà cất giấu

Ngày 27-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Thắng (SN 2001; ngụ xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mua xe máy, xin đi thử rồi mang về nhà cất giấu- Ảnh 1.

Trần Đức Thắng vờ đi mua xe máy rồi đi về nhà cất giấu. Ảnh Công an Thanh Hóa

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Trần Đức Thắng nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua xe máy để chiếm đoạt tài sản đem đi bán.

Nghĩ là làm, khoảng 13 giờ ngày 23-9, Thắng đến một cửa hàng xe máy ở xã Ba Đình (tỉnh Thanh Hóa) hỏi mua xe máy. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc xe Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đã đề nghị cho lái thử.

Khi được chủ cửa hàng đồng ý, Thắng đã lái xe về nhà của mình ở xã Biện Thượng cất giấu và tìm người để bán.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

