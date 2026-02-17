Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (17-2), khi nhiều gia đình quây quần trong không khí sum vầy đầu năm mới, tại công trường xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tiếng máy đào, máy ủi vẫn vang đều. Hàng trăm kỹ sư, công nhân miệt mài làm việc xuyên Tết, bám sát từng hạng mục với quyết tâm đưa công trình trọng điểm về đích sớm hơn kế hoạch.

Không khí lao động xuyên Tết trên công trường đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Không khí lao động xuyên Tết trên công trường

Trong cái lạnh nhẹ đầu xuân, từng đoàn xe ben nối nhau vận chuyển đất đá, xe lu liên tục ép nền; các tổ kỹ thuật đo đạc cao độ làm việc không ngơi tay. Công trường rộng hàng chục hecta nhộn nhịp như những ngày cao điểm thi công.

Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, chia ca làm việc liên tục nhằm giữ nhịp tiến độ. Dù là ngày đầu năm mới, nhiều người lao động vẫn chọn ở lại công trường, xem đây là một "cái Tết đặc biệt" của nghề xây dựng – nơi niềm vui đến từ từng mét đất được san lấp, từng hạng mục dần hình thành.

Anh Nguyễn Văn Lợi, kỹ thuật hiện trường của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, cho biết đây là lần đầu anh đón Tết xa nhà. "Nhớ gia đình nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng. Nhìn công trình mỗi ngày tiến lên cũng là niềm vui lớn" - anh bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tặng quà, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân đang thi công dự án tại công trường

Không chỉ duy trì thi công, các đơn vị còn tổ chức bữa cơm đầu năm, giao lưu nhỏ ngay tại công trường để người lao động đón Tết trong không khí ấm áp. Chính sách lương thưởng, hỗ trợ thêm trong dịp lễ cũng được triển khai nhằm tiếp thêm động lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Tăng tốc rút ngắn tiến độ dự án trọng điểm

Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai – chủ đầu tư dự án, đường cất, hạ cánh số 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Phù Cát, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Hiện phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, nhiều mũi thi công tập trung đắp nền đường cất, hạ cánh với khối lượng lớn. Các nhà thầu tổ chức thi công ba ca liên tục, huy động hàng trăm thiết bị và nhân lực, ưu tiên các hạng mục trọng điểm nhằm rút ngắn tiến độ, hướng tới hoàn thành dự án vào giữa năm 2026.

Ông Nguyễn Đăng Quý, đại diện đơn vị thi công - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết việc thi công xuyên Tết là điều quen thuộc đối với lực lượng xây dựng. "Tết xa nhà không còn lạ. Điều quan trọng là giữ vững tinh thần, bảo đảm an toàn và chất lượng cho công trình" - ông Quý nói.

Chủ đầu tư dự án báo cáo tiến độ thi công dự án với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và động viên lực lượng thi công tại công trường. Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận tinh thần làm việc xuyên Tết của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định kỹ thuật.

Giữa âm thanh rộn ràng của máy móc và nhịp làm việc khẩn trương, mùa xuân trên công trường mang một sắc thái riêng – mùa xuân của những con người âm thầm góp sức cho dự án hạ tầng quan trọng, mở ra kỳ vọng mới về phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường kết nối vùng trong tương lai.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỉ đồng, dài 3.048 m, rộng 45 m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương. Công trình do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO thi công; với yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn và bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động bay dân sự, quân sự. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành nền đất đường cất hạ cánh trong quý I-2026, hoàn tất phần ngoài phạm vi trước ngày 30-5-2026; thi công móng cấp phối đá dăm trong tháng 4 và 5. Các hạng mục mặt bê tông xi măng, đường lăn, hệ thống đèn hiệu và thiết bị ILS dự kiến hoàn thiện trước 30-6-2026; tháng 7-2026 sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối tháng 6-2026.



