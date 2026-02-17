HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát

Đức Anh

(NLĐO) - Giữa không khí đầu xuân, công trường đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát vẫn rộn ràng tiếng máy móc khi các mũi thi công làm việc xuyên Tết.

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (17-2), khi nhiều gia đình quây quần trong không khí sum vầy đầu năm mới, tại công trường xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tiếng máy đào, máy ủi vẫn vang đều. Hàng trăm kỹ sư, công nhân miệt mài làm việc xuyên Tết, bám sát từng hạng mục với quyết tâm đưa công trình trọng điểm về đích sớm hơn kế hoạch.

Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát - Ảnh 1.

Không khí lao động xuyên Tết trên công trường đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Không khí lao động xuyên Tết trên công trường

Trong cái lạnh nhẹ đầu xuân, từng đoàn xe ben nối nhau vận chuyển đất đá, xe lu liên tục ép nền; các tổ kỹ thuật đo đạc cao độ làm việc không ngơi tay. Công trường rộng hàng chục hecta nhộn nhịp như những ngày cao điểm thi công.

Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, chia ca làm việc liên tục nhằm giữ nhịp tiến độ. Dù là ngày đầu năm mới, nhiều người lao động vẫn chọn ở lại công trường, xem đây là một "cái Tết đặc biệt" của nghề xây dựng – nơi niềm vui đến từ từng mét đất được san lấp, từng hạng mục dần hình thành.

Anh Nguyễn Văn Lợi, kỹ thuật hiện trường của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, cho biết đây là lần đầu anh đón Tết xa nhà. "Nhớ gia đình nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng. Nhìn công trình mỗi ngày tiến lên cũng là niềm vui lớn" - anh bày tỏ.

Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tặng quà, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân đang thi công dự án tại công trường

Không chỉ duy trì thi công, các đơn vị còn tổ chức bữa cơm đầu năm, giao lưu nhỏ ngay tại công trường để người lao động đón Tết trong không khí ấm áp. Chính sách lương thưởng, hỗ trợ thêm trong dịp lễ cũng được triển khai nhằm tiếp thêm động lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Tăng tốc rút ngắn tiến độ dự án trọng điểm

Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai – chủ đầu tư dự án, đường cất, hạ cánh số 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Phù Cát, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.

Hiện phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, nhiều mũi thi công tập trung đắp nền đường cất, hạ cánh với khối lượng lớn. Các nhà thầu tổ chức thi công ba ca liên tục, huy động hàng trăm thiết bị và nhân lực, ưu tiên các hạng mục trọng điểm nhằm rút ngắn tiến độ, hướng tới hoàn thành dự án vào giữa năm 2026.

Ông Nguyễn Đăng Quý, đại diện đơn vị thi công - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết việc thi công xuyên Tết là điều quen thuộc đối với lực lượng xây dựng. "Tết xa nhà không còn lạ. Điều quan trọng là giữ vững tinh thần, bảo đảm an toàn và chất lượng cho công trình" - ông Quý nói.

Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát - Ảnh 3.

Chủ đầu tư dự án báo cáo tiến độ thi công dự án với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và động viên lực lượng thi công tại công trường. Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận tinh thần làm việc xuyên Tết của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định kỹ thuật.

Giữa âm thanh rộn ràng của máy móc và nhịp làm việc khẩn trương, mùa xuân trên công trường mang một sắc thái riêng – mùa xuân của những con người âm thầm góp sức cho dự án hạ tầng quan trọng, mở ra kỳ vọng mới về phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường kết nối vùng trong tương lai.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỉ đồng, dài 3.048 m, rộng 45 m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương. Công trình do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO thi công; với yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn và bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động bay dân sự, quân sự.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành nền đất đường cất hạ cánh trong quý I-2026, hoàn tất phần ngoài phạm vi trước ngày 30-5-2026; thi công móng cấp phối đá dăm trong tháng 4 và 5. Các hạng mục mặt bê tông xi măng, đường lăn, hệ thống đèn hiệu và thiết bị ILS dự kiến hoàn thiện trước 30-6-2026; tháng 7-2026 sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối tháng 6-2026.


Tin liên quan

Những người làm việc xuyên Tết tại các "thủ phủ" du lịch

Những người làm việc xuyên Tết tại các "thủ phủ" du lịch

(NLĐO)- Ở các điểm du lịch biển, hàng ngàn người lao động vẫn tất bật trong ca trực đặc biệt nhất năm và sẵn sàng chào đón những ngày bận rộn sắp tới

TPHCM thi công xuyên Tết cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm, thi công xuyên Tết, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Metro số 1 chạy xuyên Tết Bính Ngọ, miễn phí vé 2 ngày cao điểm

(NLĐO) - Metro Bến Thành – Suối Tiên tăng chuyến phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời miễn phí vé cho hành khách trong hai ngày.

người lao động ban quản lý dự án dự án trọng điểm Cảng hàng không đơn vị thi công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo