Thời sự

Những người làm việc xuyên Tết tại các "thủ phủ" du lịch

Ngọc Giang

(NLĐO)- Ở các điểm du lịch biển, hàng ngàn người lao động vẫn tất bật trong ca trực đặc biệt nhất năm và sẵn sàng chào đón những ngày bận rộn sắp tới

Đêm cuối năm, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, khi tiếng cười rộn rã vang lên trong những căn nhà sáng đèn thì ở các điểm du lịch, hàng ngàn người lao động vẫn tất bật trong ca trực đặc biệt nhất năm.

Ở Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải - những điểm đến luôn ken đặc du khách mỗi dịp Tết, có một lực lượng thầm lặng gần như không ngủ là nhân viên khách sạn, tài xế taxi, bảo vệ, phục vụ nhà hàng, kỹ thuật điện nước… Họ làm việc xuyên giao thừa để giữ cho guồng quay du lịch không ngưng nghỉ.

Tại Vũng Tàu, những ngày giáp Tết, các tuyến đường ven biển ken đặc phương tiện. Khách sạn từ phân khúc bình dân đến cao cấp đều phấn khởi chờ đón du khách. Tiền sảnh sáng rực ánh đèn, tiếng vali kéo lộc cộc, tiếng trẻ nhỏ ríu rít xen lẫn giọng nói của du khách đến từ nhiều vùng miền.

Công việc thầm lặng của người lao động Vũng Tàu xuyên Tết - Ảnh 1.

Vào dịp Tết Nguyên đán, các điểm du lịch luôn chật kín du khách

Suốt 6 năm gắn bó với quầy lễ tân của One Season Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo đã quen với nhịp làm việc đặc biệt của mùa cao điểm. "Từ 28 Tết là khách bắt đầu đến đông. Có năm công suất phòng gần như kín 100%. Lễ tân phải trực xuyên suốt để hỗ trợ check-in, check-out, xử lý phát sinh. Thành ra, Tết với tôi không còn là kỳ nghỉ nữa mà là mùa bận rộn nhất năm" - Thảo chia sẻ.

Cô gái 26 tuổi kể rằng công việc của một lễ tân trong đêm giao thừa không chỉ là mỉm cười chúc Tết khách. Đó còn là những tình huống bất ngờ: Khách đến trễ hơn dự kiến, phòng phát sinh sự cố, khách nước ngoài cần hỗ trợ thông tin du xuân… Dù không đón giao thừa bên gia đình, Thảo vẫn tự tạo cho mình một "cái Tết nhỏ" ngay tại nơi làm việc.

Còn đối với anh Nguyễn Thái Hoan, bảo vệ tại một khu du lịch ven biển ở Long Hải, Tết lại mang một ý nghĩa khác. Gắn bó với công việc bảo vệ đã gần 10 năm, anh Hoan gần như quen với việc trực xuyên giao thừa. "Du lịch biển mà, càng lễ càng đông. Khách đến từ sáng 28, 29 Tết đã kín bãi đỗ xe. Nếu bảo vệ nghỉ thì ai giữ an ninh, ai hướng dẫn xe ra vào?" - anh nói.

Công việc thầm lặng của người lao động Vũng Tàu xuyên Tết - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ảnh trái) đã quen với việc xa gia đình trong dịp Tết

Theo anh Hoan, đêm giao thừa là thời điểm áp lực nhất. Lượng khách ra vào liên tục, nhiều gia đình tổ chức tiệc ngoài trời, trẻ nhỏ chạy nhảy khắp khuôn viên. "Chỉ cần sơ suất một chút là dễ xảy ra va chạm xe cộ hoặc trẻ đi lạc. Anh em bảo vệ phải chia nhau trực từng cổng, tuần tra liên tục" - anh Hoan cho hay.

Với anh Hoan, niềm vui lớn nhất là sau ca trực đêm, khi bình minh mùng 1 lên trên biển, mọi thứ vẫn bình yên. "Không sự cố, không mất mát, khách an toàn, đó là lộc đầu năm của tôi" - anh cười. Dù không được sum họp gia đình đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới, anh Hoan tin rằng công việc của mình có ý nghĩa.

Đối với anh Lâm Văn Giang, tài xế taxi chuyên chạy tuyến biển Vũng Tàu – Hồ Tràm, Tết lại là dịp "hái ra tiền" nhất trong năm nên không thể bỏ lỡ. Anh nói vui: "Người ta nghỉ Tết thì mình làm Tết. Cả năm trông chờ mấy ngày cao điểm này để bù lại những tháng thấp khách".

Theo anh Giang, từ ngày 27, 28 Tết trở đi, điện thoại đặt xe gần như không ngừng đổ chuông. Khách từ TPHCM xuống nghỉ dưỡng, rồi khách di chuyển giữa các điểm vui chơi, nhà hàng, bãi biển… "Có hôm chạy liên tục từ sáng đến khuya, chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì. Mệt nhưng nhìn đồng hồ tính tiền cũng thấy có động lực" - anh bày tỏ.

Đêm giao thừa là thời điểm đông khách nhất. Nhiều gia đình muốn ra biển xem pháo hoa rồi về khách sạn an toàn nên sẵn sàng chờ xe. "Mình cố gắng chạy cẩn thận, không vì đông khách mà vội vàng. An toàn cho khách cũng là giữ uy tín cho mình" - anh Giang thổ lộ.

Với anh Giang, Tết đến muộn hơn vài ngày. Sau khi cao điểm qua đi, anh mới thu xếp về quê thăm gia đình. "Miễn sao có thêm thu nhập lo cho vợ con, vậy là cái Tết của mình cũng trọn vẹn rồi" - anh tâm sự.

Công việc thầm lặng của người lao động Vũng Tàu xuyên Tết - Ảnh 3.

Tết là "mùa vàng" để ngành du lịch kiếm tiền

Tết là mùa vàng của ngành du lịch biển. Những điểm đến như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải thu hút lượng lớn du khách nhờ khoảng cách gần TPHCM, hạ tầng thuận tiện và hệ thống lưu trú đa dạng. Đằng sau sự sôi động ấy là cả một hệ sinh thái lao động làm việc không ngừng nghỉ.

Không xuất hiện trên sân khấu countdown, không đứng giữa ánh pháo hoa rực rỡ, nhưng chính họ giữ cho từng căn phòng sáng đèn, từng chuyến xe an toàn, từng cánh cổng mở ra khép vào trật tự. Nhờ họ, du khách có thể thảnh thơi đón năm mới bên gia đình, bạn bè, giữa tiếng sóng biển rì rào.

