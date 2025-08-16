HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mua Yến sào Khánh Hoà, nữ khách hàng ở Huế vỡ òa khitrúng xe hơi

Ngọc Châu

(NLĐO) - Chương trình tri ân Yến sào Khánh Hòa 2025 đã trao giải ô tô và xe máy cho khách hàng may mắn.

Ngày 16-8, tại TP Đà Nẵng, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025". Tại sự kiện, bà Tạ Thị Hà (trú tại phường Phú Bài, TP Huế) đã trở thành khách hàng may mắn trúng giải thưởng lớn là xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe.

Tại chương trình, 2 khách hàng khác cũng được trao phần thưởng giá trị gồm: bà Hoàng Lê Minh Tâm (tỉnh Quảng Ngãi) trúng xe máy Honda SH Mode 125cc và bà Hoàng Thị Thảo Phương (TP Đà Nẵng) trúng xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp.

Mua Yến sào Khánh Hoà, nữ khách hàng ở Huế vỡ òa khi trúng xe hơi - Ảnh 1.

Bà Tạ Thị Hà (thứ 4 từ trái sang) may mắn trúng thưởng xe ô tô tại chương trình tri ân khách hàng của Yến sào Khánh Hoà

Chương trình tri ân của Yến sào Khánh Hòa được triển khai toàn quốc từ ngày 5-6 đến 7-10, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 tỉ đồng, mang đến hàng triệu cơ hội trúng thưởng cho người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm Sanest, Sanvinest. 

Đây là hoạt động thể hiện lời tri ân khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng và phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Mua Yến sào Khánh Hoà, nữ khách hàng ở Huế vỡ òa khi trúng xe hơi - Ảnh 2.

Bà Hà cùng 2 khách hàng may mắn nhận giải thưởng lớn, được Yến sào Khánh Hoà trao tại TP Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, chúc mừng các khách hàng trúng thưởng, đồng thời khẳng định chương trình không chỉ là lời cảm ơn đến người tiêu dùng mà còn góp phần lan tỏa giá trị dinh dưỡng của yến sào, tạo bầu không khí sôi động trong mùa hè 2025.

Kể từ khi khởi động, chương trình đã trao hơn 1 triệu giải thưởng trên khắp cả nước, trong đó có nhiều phần thưởng giá trị.

Người đàn ông ở Cà Mau nhận thưởng lớn từ Yến sào Khánh Hòa

Người đàn ông ở Cà Mau nhận thưởng lớn từ Yến sào Khánh Hòa

(NLĐO) – Tổng giá trị các phần quà nằm trong chương trình tri ân khách hàng của Công ty Yến sào Khánh Hòa lên đến 100 tỉ đồng.

TP HCM - Khánh Hòa hợp tác nâng tầm yến sào Việt Nam

Hai bên thống nhất thúc đẩy các hoạt động tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc...

Tăng cường bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa

(NLĐO)- Yến sào Việt Nam, nhất là thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đang đối mặt với nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng tràn lan, ảnh hưởng đến uy tín

Yến sào Khánh Hoà Đà Nẵng
