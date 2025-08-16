Ngày 16-8, tại TP Đà Nẵng, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025". Tại sự kiện, bà Tạ Thị Hà (trú tại phường Phú Bài, TP Huế) đã trở thành khách hàng may mắn trúng giải thưởng lớn là xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe.



Tại chương trình, 2 khách hàng khác cũng được trao phần thưởng giá trị gồm: bà Hoàng Lê Minh Tâm (tỉnh Quảng Ngãi) trúng xe máy Honda SH Mode 125cc và bà Hoàng Thị Thảo Phương (TP Đà Nẵng) trúng xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp.

Bà Tạ Thị Hà (thứ 4 từ trái sang) may mắn trúng thưởng xe ô tô tại chương trình tri ân khách hàng của Yến sào Khánh Hoà

Chương trình tri ân của Yến sào Khánh Hòa được triển khai toàn quốc từ ngày 5-6 đến 7-10, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 tỉ đồng, mang đến hàng triệu cơ hội trúng thưởng cho người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm Sanest, Sanvinest.

Đây là hoạt động thể hiện lời tri ân khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng và phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Bà Hà cùng 2 khách hàng may mắn nhận giải thưởng lớn, được Yến sào Khánh Hoà trao tại TP Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, chúc mừng các khách hàng trúng thưởng, đồng thời khẳng định chương trình không chỉ là lời cảm ơn đến người tiêu dùng mà còn góp phần lan tỏa giá trị dinh dưỡng của yến sào, tạo bầu không khí sôi động trong mùa hè 2025.

Kể từ khi khởi động, chương trình đã trao hơn 1 triệu giải thưởng trên khắp cả nước, trong đó có nhiều phần thưởng giá trị.