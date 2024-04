Sự kiện võ thuật Muay Thai Rampage (MTR) đã chính thức quay trở lại, đặc biệt kết hợp cùng Road To ONE: Việt Nam, tổ chức chuỗi giải đấu Muay Thai Rampage x Road To ONE (MTR x RTO) nhằm tìm kiếm những tài năng Muay Thai mạnh nhất, tham gia thi đấu tại ONE Championship.

Đây cũng là lần đầu tiên Road To ONE được chính thức tổ chức tại Việt Nam, mang đến suất thi đấu cho người thắng cuộc tại đấu trường võ thuật lớn nhất thế giới này.



Muay Thai Rampage x Road To ONE (MTR x RTO) nhằm tìm kiếm những tài năng Muay Thai mạnh nhất, tham gia thi đấu tại ONE Championship. Ảnh: Shadow Entertainment

MTR x RTO gồm 3 vòng tương đương với 3 giải đấu liên tiếp bao gồm: Vòng loại (diễn ra ngày 19-5); bán Kết (diễn ra ngày 21-7) và chung kết (diễn ra ngày 15-9). Từ tổng cộng 16 võ sĩ ở ở hai hạng cân Flyweight (61,235kg) & Strawweight (56,699kg), với thể thức thi đấu đối kháng loại trực tiếp một vòng thua, võ sĩ thắng chung cuộc ở mỗi hạng cân sẽ giành được hợp đồng thi đấu tại ONE Championship trị giá 100.000 đô la Mỹ.

Nhánh đấu hạng Flyweight có sự góp mặt của võ sĩ Trương Cao Minh Phát. Ảnh: Shadow Entertainment

Nhánh đấu Strawweight với sự góp mặt của Huỳnh Hoàng Phi và Bùi Trần Tấn Tài hứa hẹn sẽ gây cấn và hấp dẫn. Ảnh: Shadow Entertainment

Đồng nghĩa với việc người thắng cuộc sẽ nắm chắc suất thi đấu tại ONE, điều mà hầu hết các võ sĩ Muay Thai đều đặt mục tiêu chinh phục.

"ONE Championship là đấu trường mơ ước của võ sĩ trên khắp thế giới. Để được thượng đài tại đây, các võ sĩ phải không ngừng tập luyện và thi đấu để nâng cao thành tích chuyên nghiệp của mình, mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Tại Việt Nam, số lượng võ sĩ được góp mặt tại ONE chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ hội để tiếp cận và thi đấu tại đây vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, thông qua MTR x RTO, chúng tôi mong muốn mở ra cánh cửa giúp các võ sĩ Việt đến gần hơn với giấc mơ của mình, với mục tiêu lớn hơn là ngày càng có nhiều những võ sĩ Việt Nam thi đấu tại những đấu trường danh giá." - bà Jenny Đỗ , Giám đốc Shadow Entertainment (đơn vị tổ chức giải đấu) cho biết.

Trải qua vòng tuyển chọn với hàng chục đơn đăng ký từ các võ sĩ trong và ngoài nước. 16 võ sĩ có kinh nghiệm và thành tích thi đấu tốt nhất đã được lựa chọn để tham gia vòng loại. Trong đó phải kể đến những cái tên nổi bật như: Trương Cao Minh Phát, Huỳnh Hoàng Phi, Bùi Trần Tấn Tài, Phan Trọng Quý…

Để đảm bảo công bằng và khách quan, BTC sẽ tiến hành bốc thăm công khai các cặp đấu.

Nhà vô địch Muay Thái Thế giới Trương Cao Minh Phát. Ảnh: Shadow Entertainment

Trương Cao Minh Phát - võ sĩ tham gia hạng cân Flyweight - cho biết: "Đến với MTR x RTO, tôi có được một lộ trình thi đấu rõ ràng để có được cơ hội tham gia thi đấu tại ONE. Việc phải đối đầu với những võ sĩ vô cùng mạnh là điều không hề dễ dàng nhưng đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Vì thế, tôi sẽ chiến đấu hết mình để trở thành người chiến thắng".

Mỗi hạng cân, 8 võ sĩ cùng tranh đấu cho một ngôi vị cao nhất, hứa hẹn mang đến những màn giao tranh khốc liệt, kịch tính và mãn nhãn dành cho khán giả, khiến đây trở thành một trong những sự kiện Muay Thai đáng mong chờ nhất làng võ trong năm 2024.

Vòng loại đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, 19-5-2024 tại SSC. Độc giả có thể cập nhật các thông tin của giải đấu và vé xem sự kiện trên trang fanpage chính thức: https://www.facebook.com/muaythairampage/

Shadow Entertainment là công ty hoạt động trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo võ sĩ và tổ chức sự kiện võ thuật, với mục tiêu hướng tới việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái võ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiện là đơn vị quản lý của hơn 30 võ sĩ trong nước và quốc tế, bao gồm huyền thoại Cung Lê, Martin Nguyễn, Trương Đình Hoàng, Lê Hữu Toàn, nhà vô địch Muay Thái Nguyễn Kế Nhơn...