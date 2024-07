Muay Thai Rampage x Road To ONE: Xác định 2 cặp chung kết tranh suất dự One Championship

Road To ONE là chương trình tuyển chọn võ sĩ quốc tế được ONE Championship triển khai từ năm 2020 tại nhiều quốc gia. Sau khi hoàn tất thỏa thuận hợp tác vào tháng 9-2023, Shadow Entertainment - công ty hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện võ thuật và giải trí tại Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức Road to ONE tại Việt Nam, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ đưa võ sĩ Việt ghi tên mình vào đấu trường hàng đầu thế giới.

Tổng giá trị giải thưởng của giải (3 vòng đấu) lên đến 8 tỉ đồng, bao gồm 2 bản hợp đồng thi đấu tại ONE Championship - đấu trường võ thuật hàng đầu thế giới.