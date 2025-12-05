HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai khá cao, cảnh báo ngập lụt, sạt lở bờ sông

Uyên Châu

(NLĐO)- Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang khá cao, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, ngày 5-12, mực nước trên sông La Ngà và các sông, suối vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông, suối, bãi sông, bờ suối.

Chi tiết mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Mực nước sông Đồng Nai

Cụ thể, mực nước trên sông La Ngà đang lên khá nhanh, tại trạm Phú Hiệp, mực nước đạt xấp xỉ mức báo động 1 (104,5 m).

Mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao đang lên, đạt giữa mức báo động 1 (1,8 m) và báo động 2 (2 m).

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai khuyến cáo khu vực có khả năng xảy ra lũ sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp tiếp tục lên, ở mức giữa báo động 1 và 2. Trong 5 ngày tới, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều tiếp tục lên, đỉnh triều cao có khả năng đạt mức 1,95-2,05 m, xấp xỉ báo động 2 (2 m). Trong các ngày 5 đến 7-12 (16 đến 18-10 âm lịch, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ), sau đó hạ thấp dần.

Cấp báo động lũ có thể xảy ra trên sông La Ngà ở mức báo động 1, trên sông Đồng Nai, tại hạ lưu là báo động 2.

Người dân và cơ quan chức năng cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các phường, xã nêu trên và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên các sông là cấp 1.


(NLĐO)-Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai biến đổi chậm, cảnh báo nguy cơ ngập lụt khu vực thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà.

(NLĐO)-Hiện tại mực nước trên sông Đồng Nai đang lên cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối

(NLĐO)-Lưu lượng nước đổ về lớn, thủy điện Trị An vừa mở thêm cửa xả lũ thứ 4 qua đập tràn để điều tiết hồ chứa

