Thông tin thủy văn hồ thủy điện Trị An tối 9-11, mực nước thượng lưu đạt 61,8 m, mực nước hạ lưu tại nhà máy đạt 5,1 m. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.240 m3/s (gồm 760 m3/s qua tua bin phát điện và 480 m3/s xả qua đập tràn). Trong khi đó, lượng nước về hồ đạt 1.510 m3/s.

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ

Hiện mực nước hạ du sông Đồng Nai đo tại Trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và hạ thấp dần trong những ngày tiếp theo.

Để đảm bảo an toàn công trình và không gây đột biến dòng chảy cho hạ du, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) thông báo tiếp tục tăng lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa vào sáng 10-11.

Cụ thể, lúc 8 giờ cùng ngày, thủy điện mở cửa xả lũ thứ 4 qua đập tràn, lượng nước xả qua tràn từ 480 m3/s tăng lên 640 m3/s, nâng tổng lượng nước xả xuống hạ du từ 1.390 m³/s - 1.440 m³/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước điều tiết qua đập tràn.

Công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương phối hợp thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện mực nước trên hệ thống sông ở địa bàn biến đổi chậm nhưng vẫn vượt báo động 1. Lúc 7 giờ cùng ngày, đỉnh triều cường ghi nhận tại Trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) đang xuống dần dưới mức báo động 2.

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo mực nước trên các sông suối trên hệ thống sông Đồng Nai và hồ Trị An ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt ở những khu vực trũng thấp ven sông suối, ven hồ, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.