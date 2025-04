Mục tiêu thuế quan mới của Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiến thêm một bước nữa trong việc áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt khi tiến hành điều tra việc nhập khẩu chip máy tính, thiết bị sản xuất chip và dược phẩm. Bộ Thương mại Mỹ hôm 14-4 đã đăng thông báo về cuộc điều tra này lên Công báo Liên bang và kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến trong vòng 3 tuần.

Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đang điều tra "việc nhập khẩu chất bán dẫn và thiết bị sản xuất bán dẫn", cũng như "dược phẩm và thành phần dược phẩm, bao gồm cả sản phẩm thuốc thành phẩm" tác động ra sao đối với an ninh quốc gia. Theo AP, mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 cho phép tổng thống Mỹ ban hành thuế quan vì lý do an ninh quốc gia. Các cuộc điều tra theo Điều 232 cần phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày kể từ khi bắt đầu. Cuộc điều tra mới nhất nói trên bắt đầu từ hôm 1-4.

Ông Donald Trump từ lâu xem việc sản xuất thuốc và chip ở nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời dọa sẽ áp thuế lên hàng nhập khẩu nhằm khôi phục hoạt động sản xuất các sản phẩm này tại Mỹ. Việc giành chiến thắng trong cuộc đua toàn cầu nhằm thống trị ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Donald Trump.

Theo trang Axios, Tổng thống Mỹ hôm 13-4 cho biết sẽ công bố mức thuế áp dụng đối với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần này, đồng thời nói thêm rằng sẽ có sự linh hoạt đối với một số công ty trong ngành. Ngoài ra, khi được hỏi về kế hoạch áp thuế đối với dược phẩm, ông Donald Trump cho biết bước đi này sẽ diễn ra "trong tương lai không xa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu xem việc sản xuất chip ở nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong ảnh là công trình xây nhà máy chất bán dẫn của hãng Intel ở bang Ohio - Mỹ hồi tháng 10-2024Ảnh: AP

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo việc áp thuế nói trên đe dọa gây xáo trộn các chuỗi cung ứng và đẩy chi phí đối với người dân Mỹ lên cao. Họ cũng cho rằng quá trình đưa sản xuất chip về Mỹ sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Ngành công nghiệp chip hiện có doanh số toàn cầu hơn 600 tỉ USD, cung cấp các loại chip đóng vai trò thiết yếu trong hàng loạt sản phẩm, từ ô tô, máy bay đến điện thoại di động và thiết bị điện tử tiêu dùng. Thuế quan cũng sẽ giáng đòn mạnh vào các hãng dược phẩm lớn nhất thế giới vốn vận hành hàng loạt cơ sở sản xuất đặt rải rác khắp thế giới.

Sau khi ông Donald Trump gần đây tuyên bố ngành điện tử sẽ không nằm trong số các lĩnh vực chịu mức thuế "có đi có lại", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick giải thích trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News rằng dược phẩm, chất bán dẫn và ô tô sẽ được áp dụng các mức thuế riêng theo từng ngành. Ông Lutnick nhấn mạnh các mức thuế này sẽ không được đem ra đàm phán bởi chúng là một phần nỗ lực đưa trở lại sản xuất trong nước các mặt hàng chủ chốt liên quan đến an ninh quốc gia.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng hôm 14-4 cho biết ông có thể tạm ngừng áp thuế đối với ngành công nghiệp ô tô để các hãng xe có thêm thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng và chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Khi công bố mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ hôm 27-3, ông Donald Trump từng nói đây là chính sách "lâu dài". Trang Euronews nhận định với phát biểu mới nhất này, nhà lãnh đạo Mỹ cho thấy khả năng có thêm thay đổi về thuế quan trong bối cảnh ông đang tìm cách hạn chế những tác động kinh tế và chính trị tiêu cực có thể phát sinh từ chính sách của mình.

Thông báo trên cũng cho thấy ông Donald Trump sẵn sàng đàm phán với giới lãnh đạo các ngành công nghiệp. Theo trang Bloomberg, các giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ và dược phẩm chắc chắn sẽ có bước đi này trong thời gian tới.

Hàn Quốc củng cố ngành bán dẫn Phản ứng trước thông tin Bộ Thương mại Mỹ điều tra việc nhập khẩu chất bán dẫn và dược phẩm, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok hôm 15-4 cho biết chính phủ nước này sẽ chủ động tham vấn với Washington nhằm giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với các công ty trong nước. Cùng ngày, Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ trị giá 33.000 tỉ won (598.000 tỉ đồng) cho ngành bán dẫn trong nỗ lực củng cố ngành công nghiệp quan trọng này trước sức ép tiềm tàng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Gói hỗ trợ này tăng khoảng 25% so với mức 26.000 tỉ won cam kết năm ngoái, theo thông cáo từ Bộ Tài chính Hàn Quốc. Trong số các biện pháp hỗ trợ, chính phủ sẽ trợ cấp xây dựng hệ thống truyền tải điện ngầm cho các cụm sản xuất chất bán dẫn, đồng thời tăng tỉ lệ tài trợ cho cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp công nghệ cao từ 30% lên 50%. Ngoài ra, tổng cộng 20.000 tỉ won tín dụng lãi suất thấp sẽ được cung cấp cho các công ty bán dẫn từ năm 2025 đến 2027, tăng từ mức 17.000 tỉ won hiện tại. Seoul cho biết về việc bơm thêm tiền vào ngành công nghiệp bán dẫn nhằm giúp các công ty đối phó với chi phí tăng cao khi họ cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Theo đài CNBC, Hàn Quốc có các nhà sản xuất chip hàng đầu như Samsung Electronics và SK Hynix, với chất bán dẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Hồi năm 2024, xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc đạt 141,9 tỉ USD, trong đó xuất khẩu sang Mỹ đạt 10,7 tỉ USD. Vào tuần rồi, Hàn Quốc đã công bố các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho ngành ô tô nhằm giảm thiểu tác động từ thuế quan của Mỹ. Các biện pháp bao gồm hỗ trợ tài chính, trợ cấp và cắt giảm thuế để thúc đẩy nhu cầu trong nước. Seoul cũng cam kết nỗ lực đàm phán với Washington và hỗ trợ mở rộng thị trường. Xuân Mai