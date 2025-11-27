Mũi Né đứng đầu danh sách điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026

Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố báo cáo dự đoán du lịch hằng năm, chính thức vinh danh Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) ở vị trí quán quân trong danh sách 10 điểm đến được dự đoán sẽ là xu hướng du lịch bùng nổ trên toàn cầu vào năm 2026.

Việc Mũi Né được chọn lựa đứng đầu danh sách dựa trên nhiều yếu tố then chốt, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế.

Du khách tắm biển tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Né



Vùng đất này được đánh giá cao nhờ sự hòa quyện độc đáo giữa thiên nhiên và văn hóa.

Mũi Né sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, cùng với địa danh nổi tiếng là Đồi Cát Bay huyền thoại, tạo nên bối cảnh nghỉ dưỡng và khám phá "siêu thực" mà ít nơi nào có được.

Thêm vào đó, khí hậu nắng ấm quanh năm là lợi thế lớn, thu hút du khách tìm kiếm các trải nghiệm thể thao biển, đặc biệt là lướt ván diều.

Du khách trải nghiệm lễ hội mùa hè tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Né



Đáng chú ý, Booking.com nhấn mạnh Mũi Né là điểm đến lý tưởng cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm độc đáo và cá nhân hóa với chi phí hợp lý.

Du khách có thể khám phá nét văn hóa Chăm-pa cổ kính, thăm Làng Chài mộc mạc và thưởng thức nguồn hải sản tươi sống, phong phú của địa phương.

Sự công nhận toàn cầu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch theo hướng bền vững, chuẩn bị sẵn sàng đón làn sóng du khách quốc tế được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm sắp tới.

Danh sách này được Booking.com tổng hợp dựa trên phân tích dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng và khảo sát chi tiết từ hàng chục ngàn du khách trên toàn thế giới, đảm bảo độ tin cậy cao.