Pháp luật

Mùng 1 Tết, Đà Nẵng xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Chỉ trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 18-2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết con số trên được ghi nhận ngay trong ngày đầu năm mới, cho thấy tình trạng sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng tuần tra thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế

Theo đó, từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung cao điểm vào chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Đáng chú ý, dù thông điệp “đã uống rượu, bia không lái xe” được tuyên truyền thường xuyên, song việc phát hiện 56 trường hợp vi phạm chỉ trong một ngày cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, chưa chấp hành nghiêm quy định.

Đà Nẵng xử lý 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết 2026 - Ảnh 2.

Chỉ trong ngày mùng 1 Tết, tại Đà Nẵng phát hiện 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe

Việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trong dịp lễ, Tết khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; chủ động lựa chọn các phương án di chuyển an toàn như nhờ người thân chở, sử dụng taxi hoặc phương tiện công cộng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới.

