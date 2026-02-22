HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân

Trường Nguyên

(NLĐO) - Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt vẫn thu hút lượng lớn du khách tham quan

CLIP: Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 1.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 2.

Ngày 22-2 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trung tâm Đà Lạt, đặc biệt là quanh hồ Xuân Hương đông đúc du khách đổ về khiến giao thông tại các điểm như cầu Ông Đạo, vòng xoay trước chợ Đà Lạt, vòng xoay trước nhà hàng Thủy Tạ tăng cao. Đa số du khách đi xe con mang biển kiểm soát đến từ TP HCM (gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ), Đồng Nai, Khánh Hòa hoặc khu vực Bình Thuận (cũ).

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 3.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 4.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 5.

Lực lượng CSGT có mặt điều tiết từ sớm nên dù lượng phương tiện rất lớn nhưng dòng xe vẫn di chuyển được dù có hơi chậm. Trong dịp nghỉ Tết, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa quân số để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách du xuân.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 6.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 7.

Chợ Đà Lạt sáng Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có khá đông du khách đến mua sắm đặc sản như dâu tây, atisô, bánh mứt

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 8.

Trong dịp này, một phần sân golf Đồi Cù đối diện hồ Xuân Hương mở điểm cà phê, làm nhiều tiểu cảnh và trò chơi mang tên Dalat Fantasy nên thu hút lượng lớn du khách đổ về.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 9.

Trong sáng nay, điểm cà phê này luôn trong tình trạng thiếu bàn.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 10.

Tiểu cảnh hoa xếp hình trái tim lúc nào cũng đông du khách check-in, chụp ảnh lưu niệm.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 11.

Nhóm du khách chụp ảnh lưu niệm trước tiểu cảnh trong sân golf Đồi Cù.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 12.

Tại đây cũng mở trò chơi Go Kart thu hút được nhiều du khách. Anh Minh Phương - du khách TP HCM đến Đà Lạt từ ngày Mùng 3 Tết, cho biết dù Đà Lạt những ngày qua rất đông nhưng mang không khí sôi động của Tết, các dịch vụ anh trải nghiệm dù có hơi chậm vì đông nhưng không chen lấn xô đẩy hay hét giá, chặt chém. "Tết đông mới vui chứ" - anh Phương nói.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 13.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 14.

Trên mặt hồ Xuân Hương, dịch vụ dịch vụ thuyền đạp vịt (pelado) lúc nào cũng đông suốt những ngày qua. Cuối năm 2024, dịch vụ này ngừng hoạt động để thực hiện một số thủ tục pháp lý, phải đến tháng 8-2025 thì hình ảnh những chiếc thuyền này mới trở lại trên mặt nước danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương 

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 15.

Tại đường Hồ Tùng Mậu (đoạn gần vòng xoay Kim Cúc) có một cây hoa ban khá lớn trước biệt thự cổ đang nở hoa rất đẹp, trở thành điểm check-in mới cho giới trẻ.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 16.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 17.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 18.
Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 19.

Những "nàng thơ" check-in bên cạnh ngôi biệt thự cổ và cây hoa ban trên đường Hồ Tùng Mậu. 

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ước tính kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đón gần 1 triệu du khách - tập trung chủ yếu từ ngày 18 đến 20-2 (nhằm mùng 2 đến 4 Tết), doanh thu ước tính hơn 1.800 tỉ đồng.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 20.

Những bóng mát của cây thông ven hồ Xuân Hương cũng là địa điểm thích hợp để du khách dừng chân nghỉ ngơi hoặc chụp ảnh lưu niệm.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 21.

Anh Sơn, quản lý của một khách sạn 5 sao ở Đà Lạt, chia sẻ công suất phòng những ngày qua luôn đạt từ 80% trở lên, cao điểm đạt hơn 90%, đơn vị bán phòng đúng với giá niêm yết ngày thường chứ không tăng. "Năm nay khách sạn chưa ghi nhận thông tin về việc kẻ xấu giả mạo để lừa đảo khách đặt cọc, chứng tỏ cơ quan chức năng địa phương đã ngăn chặn tình trạng này rất tốt" - anh Sơn nói

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 22.

Du khách chụp ảnh cùng ngựa bên hồ Xuân Hương. Theo cơ quan chức năng, giá cả dịch vụ du lịch, nhất là giá phòng lưu trú ổn định, không xảy ra biến động lớn. Các cơ sở kinh doanh du lịch niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc dư luận.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 23.

Dốc Sương Nguyệt Anh có view rất đẹp nhìn về hướng hồ Xuân Hương và đường Trần Quốc Toản cũng là một lựa chọn thú vị cho du khách dừng chân chụp ảnh trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 24.

Một số dịch vụ như ăn uống có tăng giá nhưng không đáng kể, khoản 10% so với ngày thường. Do lượng khách rất đông nên hành khách phải xếp hàng chờ nhưng không quá lâu.

Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân - Ảnh 25.

Du khách quốc tế du xuân, chụp ảnh ở Đà Lạt. Trong kỳ nghỉ Tết này, ước tính ban đầu có hơn 60.000 lượt du khách quốc tế đến với Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng.

Tin liên quan

Độc đáo ngôi trường gần 100 năm - di tích cấp quốc gia ở Đà Lạt

Độc đáo ngôi trường gần 100 năm - di tích cấp quốc gia ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2001, là điểm tham quan thu hút người dân và du khách.

Lãng phí khu đất "kim cương" trung tâm Đà Lạt

Khu đất rộng gần 1.900 m2 trước vòng xoay chợ Đà Lạt vốn thuộc một dự án quy hoạch nhưng nhiều năm qua chỉ dùng làm bãi giữ xe

Công an làm việc với người chặt cành hoa mai anh đào ở Đà Lạt

(NLĐO) - Tài xế xe khách Đ.M. nhờ anh S. chặt giúp một nhánh mai anh đào ở Đà Lạt để đem về chưng Tết.

Lâm Đồng Đà Lạt du lịch Đà Lạt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo