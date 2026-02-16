Mưu sinh xuyên đêm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa ngày cận Tết

Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa. Đây là địa điểm tập kết hàng hóa từ khắp mọi miền đổ về để thương lái tới thu mua, đưa về các địa phương trong tỉnh tiêu thụ.

Người lao động mưu sinh ở chợ đầu mối Đông Hương - chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026

Chính vì thế, hàng năm, cứ tới ngày cận Tết, chợ đầu mối Đông Hương luôn tấp nập xe cộ, người ra vào mua bán. Chợ là nơi tập trung của cả ngàn lao động tự do khắp nơi đổ về đây mưu sinh.

Ghi nhận thực tế những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ cho thấy chợ đầu mối Đông Hương dường như không nghỉ, hoạt động xuyên ngày đêm. Bắt đầu từ khung giờ trưa hàng ngày, xe ô tô chở hàng đổ về đậu kín đường Nguyễn Duy Hiệu để bốc dỡ hàng, đặc biệt là từ 20 giờ tối, cả tuyến đường gần như đen đặc người ra vào vận chuyển hàng hóa.

Công việc dù vất vả, thế nhưng người lao động làm việc tại chợ mong muốn có nhiều việc làm để được "bán sức"

Đây cũng là thời điểm người lao động tự do bắt đầu công cuộc mưu sinh. Sau khi hàng hóa đổ về chợ, các mặt hàng sẽ được tiểu thương thu mua và cung ứng đi khắp các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.

Anh Nguyễn Huy Hùng (ngụ phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, anh có thâm niên gần 10 năm bốc vác thuê ở chợ đầu mối. Những ngày cận Tết, anh đánh xe máy lên khu vực chợ đầu mối để tìm việc. Ban ngày anh thường vận chuyển cây thuê. Tối đến, khi hàng hóa đổ về chợ, anh lại tới chợ bốc vác thuê.

Cảnh làm việc xuyên đêm ở chợ đầu mối Đông Hương những ngày cận Tết

"Tôi thường làm bốc vác thuê từ 20 tháng Chạp cho tới ngày cận Tết, khi những chuyến hàng cuối cùng được bốc dỡ hết. Công việc tuy vất vả, thế nhưng mỗi tối có thể kiếm được 400-500.000 đồng, hôm nào may mắn có thể kiếm được cả triệu đồng"- anh Hùng cho hay.

Một số lao động tự do cho biết năm nay sức mua có phần giảm so với năm trước, nhiều lao động ngồi cả tối mới có 1-2 chuyến hàng. Thế nhưng, họ vẫn bám trụ tại đây rất đông, với họ những ngày cận Tết là thời điểm để họ có thể kiếm thêm thu nhập, nên ai cũng cố gắng.

Tiểu thương thuê ki-ốt ở chợ cũng thức trắng đêm để mưu sinh

Cũng chính vì thế mà ai cũng cố kiếm được một xe hàng để "bán sức" với mong muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống và có một cái Tết thêm đủ đầy. "Trung bình mỗi tối, nếu có việc đều, mỗi lao động tại chợ trung bình bốc dỡ khoảng 5-6 tấn hàng hóa, số tiền kiếm được khoảng 500 ngàn đồng"- ông Lò Văn Khuê, người có 15 năm mưu sinh ở chợ, chia sẻ.

Không chỉ có cửu vạn, chợ đầu mối Đông Hương cũng có cả ngàn lao động kinh doanh các ki-ốt ở chợ, tiểu thương ở các địa phương về chợ lấy hàng, hay lao động đi theo xe hàng cũng làm việc xuyên đêm.

Mỗi tối lao động cực nhọc, cửu vạn ở chợ đầu mối Đông Hướng có thể kiếm được từ 400-500 ngàn đồng, hôm nào may mắn có thể kiếm được khoảng 1 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Quyền (ngụ xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) cho biết vào dịp Tết, năm nào ông cũng dậy từ 2 giờ sáng để xuống chợ đầu mối lấy hàng về bán cho người dân trong xã. Quãng đường di chuyển từ nhà xuống chợ khoảng 35 km, nên dù thời tiết có rét buốt hay mưa lạnh, ông cũng một mình đi xe máy xuống chợ để lấy hàng.

"Việc đi lại tuy vất vả, thế nhưng ở đây hàng hóa đa dạng để mình có thể lựa chọn, giá thành cũng rẻ hơn, về bán lại cho dân mới có lời"- ông Quyền cho hay.

Dù thời tiết lạnh giá hay mưa dầm gió bấc, người lao động tự do ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa vẫn miệt mài mưu sinh để gia đình có cái Tết thêm đủ đầy

Được biết, chợ đầu mối Đông Hương sẽ hoạt động tới trưa sang chiều ngày cuối cùng của năm cũ, sau đó chợ sẽ nghỉ, người lao động cũng trở về nhà đón Tết đoàn viên cùng gia đình.