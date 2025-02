Cảnh đẹp Việt Nam trong MV ngoại

Điều đáng nói là hình ảnh ngập tràn trong "Stay with me" là những cảnh sắc tuyệt đẹp của Sa Pa (Việt Nam). Qua ca khúc của mình, The Moffatts nhắn nhủ với khán giả: "Hy vọng các bạn yêu âm nhạc và cảnh sắc Việt Nam" trên fanpage hơn 5 triệu người theo dõi.

Cảm nhận và lan tỏa

MV "Stay with me" nằm trong kế hoạch của HAY Fest nhằm mang đến những tác phẩm kết hợp sản xuất với nghệ sĩ quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam ra thế giới. Ở mùa đầu tiên, HAY Fest sẽ kết hợp với dự án cover Music Travel Love của 2 thành viên The Moffatts là Clint và Bob thực hiện 4 MV cover quay tại 4 điểm đến tuyệt đẹp tại Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên mở màn cho dự án HAY Fest chính là bản cover ca khúc "Stay with me" được 2 thành viên The Moffatts quay MV tại Sa Pa.

Trong MV xuất hiện những ngôi nhà nằm giữa thung lũng, những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, những đám mây uốn lượn trên đỉnh núi và những đỉnh núi mờ sương khiến người xem đôi khi xúc động vì loạt khoảnh khắc đẹp và nên thơ của miền núi phía Bắc Việt Nam. Được biết, sau Sa Pa, 2 thành viên của The Moffatts đã có dịp tham quan Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng, thác Bản Giốc (Cao Bằng) để tìm khung cảnh và tư liệu cho dự án âm nhạc của họ.

Cảnh sắc Việt Nam tươi đẹp trong MV của nhóm nhạc The Moffatts. (Ảnh chụp trong MV “Stay with me”)

Trước đó, nhóm cũng có một màn trình diễn ấn tượng tại HAY Fest, diễn ra ở Công viên Yên Sở, TP Hà Nội. The Moffatts từng bày tỏ: "Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời: thức ăn ngon, con người thân thiện. Nhưng với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là nghệ sĩ, chúng tôi sẽ trở thành du khách muốn lan tỏa vẻ đẹp nơi đây thông qua hành trình cùng HAY Fest".

Hưởng ứng sự kiện 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, ca sĩ - nhạc sĩ Joseph Kwon thực hiện 2 MV "Waiting for you - 5.000 years" và "Butterfly flakes". Trong MV "Waiting for you - 5.000 years" là những hình ảnh trải dài trên các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam từ Bắc vào Nam. Ê-kíp thực hiện đã tới 19 tỉnh, thành để quay phim với những địa danh nổi tiếng như rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Tam Chúc, Mũi Né…

Joseph Kwon chia sẻ: "Hy vọng qua MV được thực hiện công phu tại 19 tỉnh, thành của Việt Nam, nhiều người Hàn Quốc và bạn bè khắp nơi trên thế giới sẽ biết Việt Nam xinh đẹp, hấp dẫn như thế nào".

(Ảnh chụp trong MV “Stay with me”)

Ngoài 2 sản phẩm này, Joseph Kwon đã từng sáng tác rất nhiều tác phẩm về văn hóa Việt Nam như "Go Vietnam Go Go" (2020), "Chả cá hay Peace", "You are in my heart" được phát hành bằng 3 ngôn ngữ là Việt, Hàn, Anh.

Những đại sứ văn hóa

Cảnh đẹp Việt Nam xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của sao ngoại không nằm trong chiến lược của cá nhân. Hầu hết tác phẩm đều là sản phẩm hợp tác với chủ ý xuất phát từ người trong nước là chính. Các chiến dịch quảng bá văn hóa Việt ra thế giới thông qua sản phẩm của sao ngoại như một hành trình làm tăng thêm độ viral, hiệu ứng của người thực hiện.

Như việc hợp tác của HAY Fest với The Moffatts là cách để Ban Tổ chức của HAY Fest tăng "độ uy tín" cho bản thân. Tất nhiên, HAY Fest cũng mong muốn quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Trưởng Ban Tổ chức HAY Fest, ông Hoàng Linh, nhấn mạnh: "Đối với chúng tôi, một lễ hội âm nhạc thành công không chỉ là bán hết toàn bộ vé hay nhận được những lời tung hô. Quan trọng là những trải nghiệm mà nghệ sĩ trên sân khấu cùng với hàng ngàn khán giả tham dự. Tham vọng của HAY Fest sẽ là những lễ hội kéo dài 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm…, là điểm đến thưởng thức nghệ thuật, vui chơi dành cho nhóm bạn/gia đình và cả du khách quốc tế".

(Ảnh chụp trong MV “Stay with me”)

Thời gian gần đây, từ khóa "công nghiệp văn hóa" với kỳ vọng phát triển vốn văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam ra thế giới, đặc biệt được giới trẻ quan tâm. STRONG Trọng Hiếu đội nón lá, mặc áo dài trên sân khấu biểu diễn Eurovision Song Contest Đức với ca khúc "Dare to be different" và tạo điểm nhấn bằng câu hát "Quê hương Việt Nam đưa con đi thật xa". Hay hình ảnh áo dài cùng với ca sĩ Chi Pu xuất hiện trong một chương trình lớn tại Trung Quốc hoặc thành công của Quang Hùng MasterD ở Thái Lan…

Giọng ca Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) cũng rất tích cực quảng bá văn hóa Việt với tư cách thành viên của nhóm nhạc TEMPEST (Hàn Quốc). Anh thường xuyên nói tiếng Việt trong các hoạt động chung với nhóm hoặc dạy các thành viên khác nói tiếng Việt.

Nhiều người hâm mộ TEMPEST cho biết họ đang học nói tiếng Việt để giao tiếp với thần tượng. Hanbin cũng quảng bá ẩm thực Việt khi có cơ hội gặp gỡ các ngôi sao Hàn Quốc trong những chương trình truyền hình hay trên sóng radio của đài MBC.

"Mang Việt Nam ra thế giới là việc không thể làm một mình mà cần sự ủng hộ của tất cả mọi người, của người Việt Nam trên toàn thế giới. Khi năng lượng của mọi người được gom vào và đoàn kết thì chúng ta sẽ mạnh hơn gấp ngàn lần" - ca sĩ STRONG Trọng Hiếu bộc bạch.

Theo ông Cường Chu - người sáng lập Công ty giải trí Big Arts - việc một số nghệ sĩ Việt Nam ra mắt tại Hàn Quốc là đòn bẩy mạnh mẽ không chỉ cho nền công nghiệp giải trí Việt Nam mà còn gián tiếp quảng bá được nhiều khía cạnh khác về đất nước, con người, văn hóa, du lịch đến khán giả quốc tế. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã trở thành những đại sứ văn hóa đưa thương hiệu Việt Nam đến với hàng triệu khán giả khắp thế giới.

Các nhà chuyên môn cho rằng âm nhạc ngày nay đã trở thành sợi dây kết nối giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như bạn bè quốc tế. Hiện nay, nhiều MV với xu hướng thuần Việt mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt, làm hình ảnh minh họa cho câu chuyện được kể bằng chất nhạc hiện đại đang lan tỏa trên không gian mạng. Qua đó, đưa hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài thế giới ngày càng nhiều, được xem như góp vào thành công chung của ngoại giao quốc gia.