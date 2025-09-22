MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi "tẩy chay"

Anh em "Ngũ Hổ Tướng" - MV và phim ngắn “Anh em trước sau như một” gây bão!

Nhóm "Ngũ hổ tướng" vừa ra mắt đã gặp bão tố

Nhóm "Ngũ hổ tướng" gồm 5 thành viên Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng ra mắt khán giả bằng MV và phim ngắn "Anh em trước sau như một". Trong đó, MV ra mắt ngày 18-9 còn phim ngắn 45 phút ra mắt ngày 21-9. Vừa ra mắt, sản phẩm của nhóm "Ngũ hổ tướng" đã gây tranh cãi dữ dội.

Cụ thể, trong sản phẩm xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo nhạy cảm. Ở giây thứ 58, khán giả phát hiện hình ảnh cốc nước in logo của một trang web cá độ.

Điều đáng nói, chiếc cốc này xuất hiện ở vị trí chính diện, nằm giữa khung hình, khiến nhiều người cho rằng đây là một hình thức quảng bá trá hình.

Ngoài ra, logo trên áo, bao bì sử dụng trong MV cũng dính biểu tượng trang web. Thậm chí còn có phân cảnh lướt giao diện trang web này. Loạt hình ảnh trên lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay sản phẩm, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Khánh Phương gỡ MV gây tranh cãi

Trước phản ứng của khán giả, trong đêm, Khánh Phương âm thầm gỡ MV gây tranh cãi đăng từ 3 ngày trước mà không lời giải thích. Hiện trên YouTube của nam ca sĩ chỉ còn video teaser, teaser phim ngắn và phim ngắn kể trên. MV vướng hình ảnh nhạy cảm hoàn toàn biến mất.

Sau đó, Khánh Phương cập nhật lại MV mới, đã cắt bỏ những hình ảnh gây tranh cãi. Đây được coi là động thái âm thầm "xoá dấu vết" của Khánh Phương. Cư dân mạng cũng phát hiện Ưng Hoàng Phúc sau thời gian ngắn "khóa" MV thì đã cập nhật lại bản MV mới.

Đại diện ca sĩ Lâm Chấn Huy (một trong các thành viên của nhóm Ngũ hổ tướng) chia sẻ với truyền thông: "Đây chắc là sự nhầm lẫn hoặc đạo cụ gì đó của đoàn làm phim. Chứ chúng tôi cũng không biết về trang web này" - quản lý của Lâm Chấn Huy nói.

Những hình ảnh trong MV khiến khán giả nghi ngờ nhóm đang quảng cáo trá hình

Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng bá cho web cờ bạc, cá độ từng được báo chí phản ánh nhiều lần. Năm 2020, ứng dụng game cờ bạc B5* từng được quảng bá bởi hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray…

Các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung về B5* trên trang cá nhân. Cựu cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện, nhảy múa cho ứng dụng cá cược BK**.