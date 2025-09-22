MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi "tẩy chay"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi "tẩy chay"

Thùy Trang

(NLĐO) - Cư dân mạng đặt nghi vấn có phải nhóm "Ngũ hổ tướng" quảng cáo cho web cá độ, nhà cái.

Anh em "Ngũ Hổ Tướng" - MV và phim ngắn “Anh em trước sau như một” gây bão!

MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi "tẩy chay"- Ảnh 1.

Nhóm "Ngũ hổ tướng" vừa ra mắt đã gặp bão tố

Nhóm "Ngũ hổ tướng" gồm 5 thành viên Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng ra mắt khán giả bằng MV và phim ngắn "Anh em trước sau như một". Trong đó, MV ra mắt ngày 18-9 còn phim ngắn 45 phút ra mắt ngày 21-9. Vừa ra mắt, sản phẩm của nhóm "Ngũ hổ tướng" đã gây tranh cãi dữ dội.

Cụ thể, trong sản phẩm xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo nhạy cảm. Ở giây thứ 58, khán giả phát hiện hình ảnh cốc nước in logo của một trang web cá độ.

Điều đáng nói, chiếc cốc này xuất hiện ở vị trí chính diện, nằm giữa khung hình, khiến nhiều người cho rằng đây là một hình thức quảng bá trá hình.

Ngoài ra, logo trên áo, bao bì sử dụng trong MV cũng dính biểu tượng trang web. Thậm chí còn có phân cảnh lướt giao diện trang web này. Loạt hình ảnh trên lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay sản phẩm, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Khánh Phương gỡ MV gây tranh cãi

MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi "tẩy chay"- Ảnh 2.

Trước phản ứng của khán giả, trong đêm, Khánh Phương âm thầm gỡ MV gây tranh cãi đăng từ 3 ngày trước mà không lời giải thích. Hiện trên YouTube của nam ca sĩ chỉ còn video teaser, teaser phim ngắn và phim ngắn kể trên. MV vướng hình ảnh nhạy cảm hoàn toàn biến mất.

Sau đó, Khánh Phương cập nhật lại MV mới, đã cắt bỏ những hình ảnh gây tranh cãi. Đây được coi là động thái âm thầm "xoá dấu vết" của Khánh Phương. Cư dân mạng cũng phát hiện Ưng Hoàng Phúc sau thời gian ngắn "khóa" MV thì đã cập nhật lại bản MV mới.

Đại diện ca sĩ Lâm Chấn Huy (một trong các thành viên của nhóm Ngũ hổ tướng) chia sẻ với truyền thông: "Đây chắc là sự nhầm lẫn hoặc đạo cụ gì đó của đoàn làm phim. Chứ chúng tôi cũng không biết về trang web này" - quản lý của Lâm Chấn Huy nói.

MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… bị kêu gọi "tẩy chay"- Ảnh 3.

Những hình ảnh trong MV khiến khán giả nghi ngờ nhóm đang quảng cáo trá hình

Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng bá cho web cờ bạc, cá độ từng được báo chí phản ánh nhiều lần. Năm 2020, ứng dụng game cờ bạc B5* từng được quảng bá bởi hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray…

Các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung về B5* trên trang cá nhân. Cựu cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện, nhảy múa cho ứng dụng cá cược BK**.

Tin liên quan

Ưng Hoàng Phúc tìm đến Phật pháp

Ưng Hoàng Phúc tìm đến Phật pháp

(NLĐO) - Ưng Hoàng Phúc mang ước nguyện lan tỏa Phật pháp đến giới trẻ.

Lê Gia Quân, người đàn ông đứng sau cú bùng nổ của Hana Cẩm Tiên

(NLĐO) - Lê Gia Quân không chỉ là nhạc sĩ, rapper nhiều bản hit mà còn là người "kiến tạo" thành công cho ca sĩ Hana Cẩm Tiên.

Bình Minh lại làm dậy sóng cõi mạng

(NLĐO) - Mỗi lần xuất hiện, nhan sắc diễn viên Bình Minh lại trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Ngũ Hổ Tướng nhóm Ngũ hổ tướng Ưng Hoàng Phúc Khánh Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo