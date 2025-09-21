16 năm bùng nổ: Hành trình đam mê và loạt hit trên bảng xếp hạng của Lê Gia Quân

Rapper Lê Gia Quân với hành trình 16 năm xây dựng ước mơ

Lê Gia Quân bén duyên âm nhạc từ rất sớm. Từ năm 2009, khi gia nhập nhóm G5R của Jombie, anh đã xác định con đường đi không hề dễ dàng. Thế nhưng, sau 16 năm, cái tên Lê Gia Quân trở thành bảo chứng cho loạt ca khúc triệu view: "Vương vấn", "Khóc cho người ai khóc cho em", "Lý do là vậy", "Chắc do em đã sai", "Để em tính"…

Đặc biệt, những bản hit như "Thay lòng", "Thì thôi" (ft. Hồ Phi Nal) hay "Kệ nhắm mắt yêu luôn (ft. Nam Lê) đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ, khẳng định khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy của anh.

"Vương vấn", "Thay lòng" và "Thì thôi" là ba ca khúc tôi tâm đắc nhất" - Lê Gia Quân tiết lộ.

Đáng chú ý, "Vương vấn" không chỉ mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, mà còn là cú hích giúp Hana Cẩm Tiên bứt phá và trở thành một trong những giọng ca trẻ được khán giả yêu thích nhất dòng nhạc miền Tây.

Lê Gia Quân đề cao cái tôi trong âm nhạc, nhưng không tự mãn

Lê Gia Quân viết nhạc bằng cảm xúc

Khác với nhiều nhạc sĩ chạy theo thị hiếu, Lê Gia Quân chọn cách viết nhạc bằng cảm xúc thật. Anh thẳng thắn: "Khi sáng tác, tôi thường dùng cảm xúc của bản thân, thêm một chút thị hiếu khán giả và đặt nặng giai điệu dễ nghe, dễ nhớ. Tôi đề cao cái tôi vì muốn mỗi sản phẩm phải có chất lượng cao nhất. Đây không phải sự tự mãn, mà là cam kết nghệ thuật".

Chính nhờ sự khắt khe này mà ca khúc của anh luôn "chạm tim" khán giả. Bất kỳ tác phẩm nào ra mắt cũng nhanh chóng tạo làn sóng, từ giới trẻ thành thị đến khán giả miền Tây đều thuộc lòng.

Tự hào về Rap Việt: từ đam mê đến nghề hái ra tiền

Lê Gia Quân có thể kiếm tiền từ viết nhạc

Nhìn lại thị trường Rap, Lê Gia Quân xúc động: "Ngày xưa, chúng tôi chơi rap chỉ vì đam mê, không ai nghĩ có thể sống bằng nhạc. Giờ đây, Rapper trẻ kiếm được rất nhiều tiền từ âm nhạc. Điều đó làm tôi hạnh phúc, vì Rap đã thoát khỏi cái nhìn e dè trước kia".

Lời chia sẻ của anh cũng là minh chứng cho sự trưởng thành của Rap Việt - từ "underground" trở thành một trong những dòng nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Đằng sau ánh hào quang, Lê Gia Quân còn được biết đến là "hậu phương" vững chắc cho ca sĩ Hana Cẩm Tiên. Nếu với nhiều nghệ sĩ, chuyện vợ nổi tiếng hơn chồng dễ gây áp lực, thì với anh, đó lại là niềm kiêu hãnh.

"Vợ càng hot, tôi càng hạnh phúc. Tôi sẵn sàng lùi về sau để cô ấy tỏa sáng. So sánh ai nổi tiếng hơn không quan trọng, điều tôi quan tâm là hỗ trợ hết mình để Hana Cẩm Tiên bay cao, bay xa" - anh nói.

Chính sự đồng hành bền chặt ấy đã tạo nên một cặp đôi "ăn ý" cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống, khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ.

Hé lộ dự án mới: sẵn sàng bắt trend để bùng nổ

Vợ chồng Lê Gia Quân và ca sĩ Hana Cẩm Tiên

Dù đã có nhiều thành công, Lê Gia Quân không hề ngủ quên trên chiến thắng. Anh bật mí về định hướng sắp tới: "Tôi và Hana Cẩm Tiên sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm trending trên mạng xã hội, khai thác cảm hứng từ những điều bình dị đời thường nhưng được làm mới bằng góc nhìn riêng".

Với sự kết hợp giữa cái tôi sáng tạo và tình yêu dành cho người bạn đời, Lê Gia Quân đang chứng minh mình không chỉ là nghệ sĩ đa năng, mà còn là người đàn ông sẵn sàng hi sinh để nâng bước người phụ nữ mình yêu thương.

Sau 16 năm, hành trình của Lê Gia Quân vẫn chưa dừng lại. Từ "Vương vấn" đến "Thay lòng", từ ánh sáng sân khấu đến hậu phương lặng thầm, anh đã vẽ nên câu chuyện vừa thăng hoa vừa xúc động - một hình mẫu nghệ sĩ hiếm có trong làng nhạc Việt.