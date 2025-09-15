Mỹ nỗ lực cân bằng quan hệ với các đồng minh ở Trung Đông

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas ở Qatar và việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây. Trong chuyến thăm, ông Rubio có các cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và một số quan chức khác của nước chủ nhà.

Phát biểu trước chuyến đi, ông Rubio cho biết sẽ hỏi các quan chức Israel về kế hoạch sắp tới ở Dải Gaza sau khi vụ tấn công nói trên không chỉ vấp phải sự chỉ trích của quốc tế mà còn làm gián đoạn các nỗ lực tìm kiểm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở đó.

Ông Netanyahu hôm 13-9 tiếp tục bảo vệ chiến dịch này khi nhấn mạnh việc tiêu diệt các quan chức cấp cao của Hamas sẽ giúp loại bỏ "rào cản chính" để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết dù Tổng thống Donald Trump không hài lòng về cuộc không kích hôm 9-9 nhưng điều này sẽ không làm thay đổi bản chất mối quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Sân bay Quốc tế Ben Gurion - Israel hôm 15-9 Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Israel

Hãng tin AP nhận định chuyến thăm của ông Rubio còn nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel trước khi Liên hợp quốc tiến hành cuộc tranh luận về việc thành lập một nhà nước Palestine, một vấn đề bị ông Netanyahu phản đối. Các đồng minh của Israel là Anh và Pháp, cùng với một số quốc gia phương Tây khác, dự kiến sẽ công nhận nhà nước Palestine tại một cuộc họp của Liên hợp quốc trong tháng này.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, Qatar sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập - Hồi giáo trong ngày 15-9 để thảo luận về vụ không kích của Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari nhận định hội nghị thể hiện sự đoàn kết của các nước Ả Rập và Hồi giáo với Qatar trong việc đối phó hành động của Israel.

Trước đó, cả Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tại TP New York - Mỹ hôm 12-9 để thảo luận về tác động từ cuộc không kích. Theo AP, cuộc gặp này cho thấy chính quyền ông Donald Trump đang tìm cách cân bằng quan hệ với các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông.