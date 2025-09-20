Mỹ bán "Thẻ Vàng Trump", "Thẻ Bạch kim Trump" với giá 1-5 triệu USD

Hôm 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh bổ sung mức phí thường niên - lên đến 100.000 USD - đối với thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao.

Đây là loại thị thực B được thiết kế để đưa người nước ngoài có tay nghề cao đến làm những công việc mà các công ty công nghệ Mỹ đang chật vật trong việc tìm kiếm nhân sự trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên hình ảnh "Thẻ Vàng Trump" khi công bố về phí thường niên mới đối với thị thực H-1B và các loại thị thực mới Thẻ Vàng Trump", "thẻ Bạch kim Trump"

Thep AP, động thái này là một trong những thay đổi mới với chương trình dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao đang được chính quyền ông Donald Trump giám sát chặt chẽ.

Ông Donald Trump khẳng định ngành công nghệ sẽ không phản đối động thái này. "Tôi nghĩ họ sẽ rất vui mừng" - ông chủ Nhà Trắng nói.





Sau đó cùng ngày, tổng thống Mỹ cũng tuyên bố nước này sẽ bắt đầu bán 2 loại thị thực đặc biệt gọi là "Thẻ Vàng Trump" và "Thẻ Bạch kim Trump".

"Thẻ Vàng Trump" sẽ đem đến cơ hội tiềm năng trở thành công dân Mỹ, có phí xử lý và khoản đóng góp 1 triệu USD sau khi thẩm định. Đối với các công ty, chi phí sẽ là 2 triệu USD.

Trong khi đó, "Thẻ Bạch kim Trump" sẽ có mức đóng góp là 5 triệu USD và cho phép người nước ngoài lưu trú tối đa 270 ngày tại Mỹ mà không phải chịu thuế thu nhập từ nước ngoài.

Kế hoạch này đã được tổng thống Mỹ đề cập đến từ tháng 2 năm nay, với dự tính ban đầu chỉ bao gồm "Thẻ Vàng" với mức giá 5 triệu USD.