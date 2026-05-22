Quốc tế

Mỹ bất ngờ điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan, tiếp tục căng thẳng với NATO

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 21-5 tuyên bố Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan.

Động thái này dường như đảo ngược các quyết định trước đó của ông nhằm giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu.

Thông báo được Tổng thống Donald Trump đưa ra ngay sau khi Washington đột ngột hủy bỏ một cuộc tập trận lớn ở Ba Lan (sau đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc tập trận bị trì hoãn) và cho biết sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

Một quan chức Ba Lan và một đại diện của NATO (giấu tên) chia sẻ rằng họ rất bất ngờ trước quyết định này.

Quân đội Ba Lan đã được cảnh báo việc Lầu Năm Góc đã “hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến nước này vào tuần trước”. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó bác bỏ báo cáo đó trong một cuộc họp báo hôm 19-5.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ba Lan sẽ nắm bắt “mọi cơ hội” để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nước nhưng cảnh báo phản đối việc “cướp” quân từ các đồng minh khác ở châu Âu. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski nói tại một hội nghị quốc phòng ở Warsaw hồi đầu tháng này rằng lực lượng bổ sung của Mỹ sẽ “được hoan nghênh ở Ba Lan” bất kể họ được triển khai ban đầu ở đâu.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự tức giận về việc một số quốc gia thành viên NATO từ chối ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Đầu tháng này, Lầu Năm Góc tuyên bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự ở Đức sau căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Đức về tình hình Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp gỡ các đồng minh NATO vào ngày 22-5, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi về liên minh này do những chia rẽ về cuộc xung đột với Iran và việc Washington tuyên bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi châu Âu.

Trước khi lên đường tham dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Thụy Điển, ông Rubio cho hay Tổng thống Donald Trump "rất thất vọng" về các thành viên NATO đã không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ cho cuộc xung đột với Iran, đặc biệt là Tây Ban Nha.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc rút khỏi NATO và đặt câu hỏi liệu Washington có bị ràng buộc phải tôn trọng hiệp ước phòng thủ chung hay không.

Đáp lại, các quan chức NATO nhấn mạnh rằng Mỹ không yêu cầu liên minh 32 thành viên này tham gia vào cuộc xung đột với Iran nhưng nhiều thành viên đã tôn trọng cam kết cho phép lực lượng Mỹ sử dụng không phận và căn cứ trên lãnh thổ của họ.

